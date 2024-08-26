建商勾結代書房仲詐貸逾6億！浮報售價最高近7成　17人被起訴

▲新北地檢署查獲建商勾結代書與房仲業者，浮報售價詐貸銀行逾6億元，起訴17人涉犯詐欺取財等罪嫌。（圖／新北地檢署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署指揮調查局北部地區機動工作站，查獲許姓建商為加速完銷建案，涉勾結金主與地政士、代銷業者及房仲業者，共同浮報售價提高銀行貸款金額，並找親友扮演人頭買家或製作不實金流，以造假的買賣契約向10家金融行庫詐貸共逾6億元，今起訴許男等17人涉犯詐欺取財等罪嫌，另90人緩起訴。

本案源於許男的建設公司2018年間在桃園市龜山區興建住宅大樓，除向融資公司辦理土建貸款，另向張姓金主、地政士事務所負責人林男借款共1億逾元周轉，該建案佔地255坪，地上11層地下3層，共124戶各15坪到18坪，其中4戶是店面，但銷售不佳、利息壓力負擔沉重。

許男急於還債，與張男商議後，找該建案代銷公司負責人李男合作，約定浮報售價以便提高銀行核撥貸款金額，減輕買方自備款負擔藉此提高成交機會，或乾脆找親友扮演人頭買家做假交易，並說好3人各負責推銷該建案20戶房屋。

張男與林男為加快出清存屋，找4家房仲業者配合造假，將店面售價墊高38%到69%、住家墊高售價為8%到64%，至於人頭買家該出的自備款，或實際買方自備款不足的部分，由林男本人或指示徐姓地政士與林姓女會計，製作不實交易金流紀錄掩飾，連同許男公司偽造的發票憑證申辦銀行貸款。

▲新北地檢署查獲建商勾結代書與房仲業者，浮報售價詐貸銀行逾6億元，起訴17人涉犯詐欺取財等罪嫌。（圖／新北地檢署提供）

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳柏文獲報，指揮北機站蒐證，查出許男等人從2018年8月到2020年1月間，藉由前述做假手段，將該建案100戶房屋向10家金融行庫詐貸共6億6361萬元，還用浮報價格申報該建案實價登錄，藉此再轉售牟利。

檢方今偵結，依共同詐欺取財、使公務員登載不實、不實填製會計憑證等罪嫌，起訴許男17人共謀造假，至於人頭買家或配合造假的實際買家共90人，均獲檢方緩起訴處分，須支付公庫各3萬元到5萬元，還須參加法治教育課程。

新北檢指出，「居住正義」、「打炒房」為政府當前重要政策，不肖建商聯合代銷公司、房仲業者及地政士，以不實話術及不法手段誘使民眾共同參與詐取銀行貸款、實價登錄不實等犯行，嚴重危害我國房地產交易秩序穩定，助長炒作房價歪風，呼籲民眾若發現不法行為，可提供證據檢舉。