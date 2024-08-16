電視台音效指導搞鬼詐千萬　音樂協會怒告討錢...他判囚2年2月

▲林姓男子為某電視台音效指導，孰料他卻鑽漏洞誤讓中華音樂著作權協會撥款了1158萬餘元據為己有。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！前電視台林姓音效指導，利用公司對音樂使用清單疏於審核的漏洞，偽造多份虛假作品，將其登記於母親、配偶，以及以母親名義開設的工作室名下，並成為中華音樂著作權協會（MUST）的會員，林再把不實音樂使用清單交由不知情職員彙整，定期向MUST請款，6年多得手1158萬9424元。士林地院審結，依詐欺取財罪判處有期徒刑2年2月。

起訴指出，林男從2014年12月起，利用電視台對節目配樂、音樂使用清單並無實際審核機制，以及社團法人中華音樂著作權協會（MUST）對於會員音樂創作也無實際審核機會，先以母親、配偶等5人及音樂工作室名義成為會員。

利用在民視職務上製作154首不實音樂使用清單內，亂數填載使用親友、工作室名下著作曲目，而實際上節目並無使用154首音樂，林再將不實音樂使用清單交與不知情的電視台職員彙整，並定期向MUST請款，MUST因此誤認電視台彙整的音樂使用清單均為實際撥出節目、廣告所使用，進而撥款至林的親友名下帳戶，6年多以來得手1158萬9424元。

全案經中華音樂著作權協會提告，林男被依法起訴。法院審理時，他拒絕認罪說，自己確實創作了154首歌曲，並且這些歌曲被公司及其他電視台使用，因此透過母親等人名義向中華音樂著作權協會（MUST）領取報酬，且這些報酬並非僅來自自己公司，親友等人也是MUST的合法會員，理應有權請領授權報酬。

法官認被告一直以來製作虛假音樂報表，僅能拿出150萬與MUST和解，未達協議，雖無前科，但其犯罪手法是刻意利用多名親友作為人頭，以此增加收入並掩蓋事實，顯示出其主觀惡性重大，不符合緩刑條件，依詐欺取財罪，處有期徒刑2年2月，未扣案犯罪所得沒收。