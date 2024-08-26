吃藏壽司「別桌跑來討空盤」超火大 ！萬人炸鍋：已經失控了

▲許多民眾都是衝著吉伊卡哇而來。（圖／藏壽司提供）



網搜小組／劉維榛報導

日本超人氣漫畫《吉伊卡哇》與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，由於5個空盤才能轉一次，引發代吃、狂點布丁外帶的亂象。還有網友不滿表示，去店內用餐時，遇到別桌客人來要盤子的尷尬狀況。文章引發萬人關注，「盤子都給他，你吃免錢的」、「一盤20元賣給他」、「好好笑已經失控啦」。

一名女網友在《Threads》表示，昨天去吃藏壽司，卻遇到別桌客人來要盤子的狀況，氣得她無奈抱怨「他X的是怎樣啊？」

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底下網友熱議，「一盤20元賣給他」、「他想要扭蛋但不想吃了，而你省錢了，不好嗎」、「喔喔，他想幫你付錢」、「為了抽扭蛋不惜一切」、「有這種事...看來最近可以去吃了，來跟我要盤子我很樂意喔」、「有沒有一種可能不用找代吃，直接現場給盤子」、「盤子都給他，你吃免錢的」、「好好笑已經失控啦」。

也有網友說，「說真的，我今天吃到差兩盤的時候，也想去跟隔壁桌要三盤，我結帳沒關係，讓我投盤子扭蛋」、「昨天去藏壽司的時候，我看後面的妹妹很想玩扭蛋，我想說當個好人，我把全部的盤子都給他玩了」。

根據業者規定，消費者只要將5個空盤投入回收槽，就能獲取一次抽扭蛋機會。不料卻引發亂象，包括「求代吃」5盤補貼300元、狂點布丁來湊盤數轉扭蛋，吃不完就外帶等。

對此，員工則困擾回應，其實藏壽司是不提供外帶的，「因為如果客人帶回去結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」。