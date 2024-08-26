北科大準碩士班學生輕生　教授發文控保發中心：請停止霸凌

▲北科大碩士生自陳遭職場霸凌，竟選擇輕生。（圖／翻攝臉書，下同）

記者張君豪／台北報導

17日20時30分，北市大安區台北科技大學碩士班劉姓學生在校內第六教學大樓頂樓輕生亡，曾經教過劉姓學生的該校教授羅台生23日透過臉書發文指控，學生家境清寒，全憑自己努力半工半讀考上研究所並靠微薄薪水支付學費生活費，還要照顧弟弟，生前在金管會所屬的「財團法人保險事業發展中心研究處」工讀，劉男死前留下「不自殺聲明書」聲稱遭惡意霸凌手段逼迫離職，羅教授認為是該中心主管霸凌逼迫學生走上絕路。劉男尋短動機有待檢警調查釐清。

北科大教授羅台生透過臉書發文「我學生被逼死了、沒有新聞媒體敢報導」，他點名金管會所屬保發中心，「還我北科大學生生命、請停止霸凌其他弱勢族群。」





羅教授說明：死者是他在北科大大學部任教時認識的學生，劉男是一名善良上進的好青年，是低收入戶家庭，在沒有經濟能力情況下，劉男靠著半工半讀完成北科大學業，並在他的鼓勵下錄取北科大碩士班，劉男暑假期間完成入學報到，並將在9月14日就讀。

因學校排課的關係，劉男對照課表發現每週三須請假上課，但請示保發中心主管後，對方告知「如果要讀書你就辭職」，保發中心人員強調，不可能准許員工請假就學，加上劉男需工作薪水來支付學費生活費及照顧弟弟，劉男自認遭職場霸凌及逼退，情緒低落下，17日晚間在母校教學大樓輕生。





劉男留下一封「不自殺聲明書」，內容寫道「因遭該中心長官及其他隱形殺手、用惡意霸凌手段逼退我自行離職，目前造成我嚴重身心受創而被自殺」。對於劉男尋短動機、是否遭到職場霸凌等問題，有待檢警後續調查釐清。

對此，保發中心表示，事發後即進行內部查調，釐清責任歸屬，並已確認失職主管之查調報告，依規定執行懲處，同仁與主管對此不幸事件皆感難過與不捨，近日持續關懷該同仁家屬，並協助處理後續事宜，後續會深切全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益之機制，落實員工權益保障。

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