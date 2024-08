烏克蘭全境空襲警報！俄派11架戰機、無人機轟炸　至少3死

▲ 俄軍發動導彈及無人機攻擊,烏克蘭民眾躲進地鐵站。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭26日凌晨才遭俄軍無人機攻擊,上午交通高峰時段,全境各地又發布空襲警報,包括基輔市中心等地傳出爆炸聲響。軍方偵測到俄羅斯11架Tu-95戰略轟炸機升空,發動導彈及無人機攻擊,地方當局稱已造成3人死亡。

Kyiv and other Ukrainian cities were attacked by ballistic missiles, cruise missiles and drones. Very loud explosions were heard.



One person killed in Lutsk, at least one killed in Dnipropetrovsk region.



Power outages in different areas.



: Kyiv subway working as a shelter https://t.co/5jmRo8ENuF pic.twitter.com/vRwtP20050 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 26, 2024

Kyiv, Ukraine metro this morning as the explosion of North Korean missiles & Iranian drones, sent by Russia to murder, rocked the capital. pic.twitter.com/TtoHu8IFd8 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 26, 2024

《法新社》記者上午在基輔聽見至少7次爆炸聲;《路透》記者則在基輔以外地區聽見防空系統攔截目標的聲音,網路曝光的畫面可見民眾紛紛進地鐵站躲避,還有電視新聞主播播報中突然一片黑暗。

根據《衛報》,基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)證實,俄軍空襲後該市部分地區供水或供電中斷;烏國最大民營能源公司DTEK也宣布實施緊急停電。

Here you can hear some of the explosions in #Kyiv. And a TV channel loses its light during a broadcast because of the strikes. #ukraine pic.twitter.com/aDzWA8XQP7 — Christina Paschyn ???????? (@cpaschyn) August 26, 2024

Massive Russian missile and drone strikes have caused explosions across multiple Ukrainian cities, leading to complete blackouts in several areas and halting train services throughout Ukraine.



X-101 over Ukraine (Vid-1)

Dnipro (Vid-2)

Kyiv (Vid-3)

Odessa power station was hit https://t.co/Q0OL0R5AK2 pic.twitter.com/hOLQv2zBVv — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) August 26, 2024

西北部城市盧茨克(Lutsk)也發生爆炸,一棟公寓受損,此外包括聶伯羅州東部、札波羅熱南部都有傷亡,地方當局已知3人喪命。

此前烏軍指出,俄軍26日凌晨發動2波無人機攻擊,初步估計沒有造成損失或人員傷亡。基輔軍政機關首長波普科(Serhiy Popko)在Telegram說明,當地約凌晨4點半有多達10架無人機在接近基輔途中被摧毀。俄方目前未對此發表評論。