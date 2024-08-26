　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

孫楊成績距奧運紀錄「差了近10秒」　陸媒：國際上缺乏競爭力

記者廖翊慈／綜合報導

中國泳將傳奇孫楊25日在大陸全國夏季游泳錦標賽中，以3分49秒58的成績取得400公尺自由式的小組排名第一。孫楊先前因禁藥問題，接受4年3個月的禁賽期，這是他結束懲罰後的第一場比賽，距離他前一次出賽，已經是1680天前。

▲▼孫楊禁賽4年復出首戰！小組第一挺進決賽「忍不住哭了」。（圖／翻攝微博）

▲孫楊賽後落淚。（圖／翻攝微博）

據《極目新聞》報導，孫楊決賽的成績雖然比預賽成績提升了不少，但仍未達到報名成績，更是距本人所創下的世界紀錄「相差約10秒」。孫楊的報名成績為3分45秒，這與他在2019國際泳聯世錦賽中，男子400公尺自由泳決賽的比賽3分42秒44的成績相近，同時他當年奪得該項目世錦賽四連冠。

孫楊在2012年的倫敦奧運中，便以3分40秒14的成績打破了該項目奧運紀錄，成為中國第一個男子游泳奧運冠軍，這一成績至今未被打破。

巴黎奧運中，奪得男子400公尺自由式決賽冠軍的德國選手梅爾滕斯成績為3分41秒78，澳洲選手威靈頓3分42秒21獲得亞軍，中國選手費立緯最終3分44秒24獲得第六，另一位中國選手張展碩，則游出了3分46秒76的成績。

▲▼孫楊復出的第一場賽。（圖／新華社）

▲孫楊代表浙江泳隊出賽，奪下第一。（圖／新華社）

大陸資深記者裴力說道，「孫楊熱度仍在，不過距離下屆奧運還有四年，如何維持狀態是最大的問題，畢竟1991年出生的孫楊，今年已經33歲了，預賽成績只有3分54秒98，比他個人創造的奧運紀錄差了14秒，應該說孫楊的目前成績，屬於國內比較優秀的水平，但在國際泳壇缺少競爭力。」

報導指出，時隔4年再度回歸泳壇，1991年出生的孫楊成為本屆錦標賽中，年紀最大的運動員，與最小隊員相差近20歲。孫楊所在的男子400公尺自由式項目預賽第11組共有10名運動員，另外九名選手大部分為「00後（指西元2000年至2009年出生）」，年齡最小的僅15歲，在同項目的其他組別中，也有不少選手是「10後（指西元2010年至2019年出生）」。

▲▼孫楊復出的第一場賽。（圖／新華社）

▲▼孫楊復出的第一場賽。（圖／新華社）

▲▼孫楊復出的第一場賽。（圖／新華社）

▲現年33歲的孫楊，時隔4年再度回歸泳壇。（圖／新華社，上同）

據了解，浙江游泳隊此次共派出59名運動員，其中年齡最小的僅有13歲，33歲的孫楊是最年長的。

孫楊賽後哭了2次並表示，自己又找回了熟悉的感覺，「心裡有一些忐忑，很久沒有這種感覺了，其實成績已經達到預期了，來參賽之前，教練說希望我能達個標就好了，因為這場比賽準備的時間不長，所以能夠游到這個成績，心裡已經很開心，畢竟這4年來，從自我訓練到傷病的治療，都需要靠自己，沒有很多很好的保障。」

孫楊說道，「我為自己感到高興和驕傲，我覺得能站在這個泳池就很開心了，要享受比賽帶來的熱愛、堅持、感動、付出，未來還會繼續嘗試多的項目來練習能力，在今後的比賽訓練中更好恢復。」

孫楊被問到是否會征戰2028年的奧運，他回應，「順其自然吧，如果有機會就全力以赴，如果沒有，就坦然放下。」

ET快訊
快訊／「黑悟空概念股」亮紅台股！　6家噴漲
前體育主播：李珠珢一定會來！　「薪水應該很可怕」
墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：海景第一排
美麗島民調／創黨最大震盪　65.3%反感白營、69.1%不信
移居台灣被拒！　港公務員疑害自己「丟20萬薪飯碗」
爆4300萬買商辦！柯文哲：用選舉補助款　參考他黨設個人辦公
快訊／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　記2大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊　「還原度三成」鐵佛寺重新開放

47歲陸男造謠詆毀「田徑女神」被抓　吳豔妮：感恩我大國公安

男子街頭「放生上百隻蟑螂」！遭制止稱「家裡抓的」：不忍殺生

孫楊成績距奧運紀錄「差了近10秒」　陸媒：國際上缺乏競爭力

移居台灣不成還丟20萬薪飯碗！港公務員「告內政部」疑害自己停職

杭州2名工人拆室外機…突一起10樓墜落！樓下曬衣架變形彎折

大陸研究建立「房屋養老金」　上海等22城市已試點

大陸油罐車混運煤油、食用油調查出爐　「性質極惡劣」必嚴打

網戀6年沒見過面！她滑到「劈腿影片」揭驚人真相...男友竟是表嫂

王以太用「中國台北」宣傳！演唱會「票已賣光」被陸委會禁入境

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊　「還原度三成」鐵佛寺重新開放

47歲陸男造謠詆毀「田徑女神」被抓　吳豔妮：感恩我大國公安

男子街頭「放生上百隻蟑螂」！遭制止稱「家裡抓的」：不忍殺生

孫楊成績距奧運紀錄「差了近10秒」　陸媒：國際上缺乏競爭力

移居台灣不成還丟20萬薪飯碗！港公務員「告內政部」疑害自己停職

杭州2名工人拆室外機…突一起10樓墜落！樓下曬衣架變形彎折

大陸研究建立「房屋養老金」　上海等22城市已試點

大陸油罐車混運煤油、食用油調查出爐　「性質極惡劣」必嚴打

網戀6年沒見過面！她滑到「劈腿影片」揭驚人真相...男友竟是表嫂

王以太用「中國台北」宣傳！演唱會「票已賣光」被陸委會禁入境

張蘭遭揭豪門婚「帶球上位」還厭女！網挖自傳書結合爆料：全對上

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊　「還原度三成」鐵佛寺重新開放

美麗島民調／執政百天成績單　賴清德54.4%滿意、卓榮泰44.3%滿意

新北總圖「遊客爆衝突」館員急勸架！原因曝光　網戰翻：恐龍家長

13歲癱瘓臘腸安樂死獸醫驚「顧得很好」　愛的接力隔天找到新家

台大工友收回扣12萬　「空氣濾網新品回收」讓業者逃漏稅397萬

宋慧喬穿人字拖照樣仙氣破表！曬逆天長腿拿下「全新身分」狀態驚艷

富邦勇士簽下第4位洋將威希！共有5年NBA經歷

登桃園稜山遇溪水暴漲！3人焦急困湍急河岸邊　勇消摸黑架繩救援

反對裝刷卡機「50輛遊覽車包圍交通部」　駕駛怒：被政府當提款機

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

大陸熱門新聞

用「中國台北」宣傳演唱會！王以太禁入境

網戀6年沒見過！她見「劈腿影片」才知男友是表嫂

香港公務員移居台灣被拒　恐丟20萬薪飯碗

油罐車混運調查：性質極惡劣必嚴打

「大唐不夜城」半年只賺100萬元

賣隔夜鮭魚刺身　陸百貨發40萬元給爆料客

黑神話悟空陷抄襲風波！　攝影師控「直接盜用照片」

「上門按摩」廣告氾濫　鄭州全市撤除

90後女產6女！她面容蒼老淚：我要封肚

打賞最多才能坐　少年直播中倒地猝死

杭州2名工人拆室外機…突一起10樓墜落！

IBM傳將在中國大裁員！上千員工權限遭收回

90後夫妻離婚！卻搶13隻烏龜撫養權

仙賓礁再爆衝突！陸控菲故意撞船

更多熱門

相關新聞

孫楊禁賽4年復出　挺進決賽忍不住哭了

孫楊禁賽4年復出　挺進決賽忍不住哭了

中國大陸泳將孫楊因拒絕藥檢被禁賽4年3個月，25日於大陸全國夏季游泳錦標賽復出，並取得400公尺自由式的小組排名第一。賽後受訪時，孫楊忍不住落淚，他表示，決賽他將全力以赴，這不只為了自己，更是為了來到現場的粉絲。

孫楊今復出　但已不能代表中國參賽

孫楊今復出　但已不能代表中國參賽

甩開禁藥陰霾！孫楊確認8月底回歸

甩開禁藥陰霾！孫楊確認8月底回歸

WADA控美國無視「禁藥」闖奧運

WADA控美國無視「禁藥」闖奧運

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

關鍵字：

孫楊中國泳壇游泳錦標賽禁藥2028奧運

讀者迴響

熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

《康熙》Enzo突驟逝「死因曝光」

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

王思聰孩子媽疑自導自演！

小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面