孫楊成績距奧運紀錄「差了近10秒」　陸媒：國際上缺乏競爭力

記者廖翊慈／綜合報導

中國泳將傳奇孫楊25日在大陸全國夏季游泳錦標賽中，以3分49秒58的成績取得400公尺自由式的小組排名第一。孫楊先前因禁藥問題，接受4年3個月的禁賽期，這是他結束懲罰後的第一場比賽，距離他前一次出賽，已經是1680天前。

▲孫楊賽後落淚。（圖／翻攝微博）

據《極目新聞》報導，孫楊決賽的成績雖然比預賽成績提升了不少，但仍未達到報名成績，更是距本人所創下的世界紀錄「相差約10秒」。孫楊的報名成績為3分45秒，這與他在2019國際泳聯世錦賽中，男子400公尺自由泳決賽的比賽3分42秒44的成績相近，同時他當年奪得該項目世錦賽四連冠。



孫楊在2012年的倫敦奧運中，便以3分40秒14的成績打破了該項目奧運紀錄，成為中國第一個男子游泳奧運冠軍，這一成績至今未被打破。

巴黎奧運中，奪得男子400公尺自由式決賽冠軍的德國選手梅爾滕斯成績為3分41秒78，澳洲選手威靈頓3分42秒21獲得亞軍，中國選手費立緯最終3分44秒24獲得第六，另一位中國選手張展碩，則游出了3分46秒76的成績。

▲孫楊代表浙江泳隊出賽，奪下第一。（圖／新華社）

大陸資深記者裴力說道，「孫楊熱度仍在，不過距離下屆奧運還有四年，如何維持狀態是最大的問題，畢竟1991年出生的孫楊，今年已經33歲了，預賽成績只有3分54秒98，比他個人創造的奧運紀錄差了14秒，應該說孫楊的目前成績，屬於國內比較優秀的水平，但在國際泳壇缺少競爭力。」



報導指出，時隔4年再度回歸泳壇，1991年出生的孫楊成為本屆錦標賽中，年紀最大的運動員，與最小隊員相差近20歲。孫楊所在的男子400公尺自由式項目預賽第11組共有10名運動員，另外九名選手大部分為「00後（指西元2000年至2009年出生）」，年齡最小的僅15歲，在同項目的其他組別中，也有不少選手是「10後（指西元2010年至2019年出生）」。

▲現年33歲的孫楊，時隔4年再度回歸泳壇。（圖／新華社，上同）

據了解，浙江游泳隊此次共派出59名運動員，其中年齡最小的僅有13歲，33歲的孫楊是最年長的。

孫楊賽後哭了2次並表示，自己又找回了熟悉的感覺，「心裡有一些忐忑，很久沒有這種感覺了，其實成績已經達到預期了，來參賽之前，教練說希望我能達個標就好了，因為這場比賽準備的時間不長，所以能夠游到這個成績，心裡已經很開心，畢竟這4年來，從自我訓練到傷病的治療，都需要靠自己，沒有很多很好的保障。」

孫楊說道，「我為自己感到高興和驕傲，我覺得能站在這個泳池就很開心了，要享受比賽帶來的熱愛、堅持、感動、付出，未來還會繼續嘗試多的項目來練習能力，在今後的比賽訓練中更好恢復。」

孫楊被問到是否會征戰2028年的奧運，他回應，「順其自然吧，如果有機會就全力以赴，如果沒有，就坦然放下。」