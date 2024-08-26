全球城市小姐冠軍出爐！20歲吳芷瑜封后　「星二代」奪最佳人氣獎

▲全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽結果出爐，吳芷瑜（左）奪得城市小姐冠軍。（圖／翻攝自全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔大賽直播，下同）

記者閔文昱／綜合報導

第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽，結果在25日晚間揭曉，由20歲的吳芷瑜與袁健菊兩人分別奪得城市小姐冠軍以及美業形象大使冠軍，而「星二代」陳映彤則獲得最佳人氣獎及第6名。

今年的全球城市小姐暨全球城市美業形象大使複賽18日舉行，有200多人報名歷經初選、複賽，總計只剩38人進入總決賽。今年加賽選拔全球城市美業形象大使，歷經兩天的集訓及複賽，由藍郁晴、蔡惠名、沈宜蓁與王燕呢等各界人士組成的評審團精選後，城姐選拔部分有26人獲選進入總決賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美業形象大使由三寶媽袁健菊封后。

比賽結果在25日晚間出爐，由來自新北市，正就讀崇右影藝科技大學演藝事業二年級的吳芷瑜拿下城市小姐冠軍。她表示，最感謝家人、朋友和老師，並透露透過這次比賽認識了許多姊妹、佳麗，是很大的收穫，期待未來拍攝MV，並有機會進演藝圈。至於最喜歡的演員，她則毫不猶豫地表示是許光漢。

與吳芷瑜同台奪冠的是「三寶媽」袁健菊，她成功摘下美業形象大使的冠軍頭銜。袁健菊在賽後表示，她十分感謝學校、主辦方及家人的支持，並高興能透過這次比賽認識許多新朋友。

▲「星二代」陳映彤獲得最佳人氣獎及第6名。

陳霆的女兒「星二代」陳映彤則在比賽中獲得最佳人氣獎及第6名，雖然她對自己的表現感到懊惱並淚灑後台，但她的爸爸陳霆卻給予她最大的鼓勵和支持，並表示女兒在心中「永遠是第一名」。

活動創辦人張如君指出，今年特別增加了美業形象大使選拔，因為她一直認為選美應該結合美容行業，也很高興今年有更多學校校長的支持，希望更多年輕學子能增加國際觀、培養美學觀。

城市小姐台灣賽區主席蕭美萍表示，城市行銷首發城市已經鎖定前往金門。而美業形象大使台灣賽區主席紀皖珍則透露，明年形象大使選拔將發動全台美睫、美甲、美髮、美容業者積極參與。