快訊／理科太太遭起訴！蒐集老公病史打離婚官司　涉違反個資法　

▲理科太太＆理科先生。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉人豪、黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤跟「理科先生」John，雙方在2021年底正式結束5年夫妻關係，而陳映彤在進行離婚訴訟期間，透過管道私下取得John的醫療資料打官司，台北地檢署認定涉違法蒐集，今（22）日依違反個資法將陳映彤起訴。

起訴書指出，陳女與John在2021年12月17日在法院調解離婚，雙方剩餘財產分配等訴訟仍在法院審理中，而陳女為取得優勢，未經男方同意私向相關醫療人員取得男方病史及用藥資料等資訊，在2022年8月18日將該資料提供給給法院。

檢方認為，陳女逾越蒐集男方個資用作訴訟證據，與當初向醫療人員蒐集該個資的目的不符，也損及男方利益，因此認定陳女涉犯個資法起訴，至於陳女妨害祕密罪部分，因罪嫌不足不起訴。

「理科太太」陳映彤跟「理科先生」John，雙方在2021年底正式結束5年夫妻關係，當時John表示：「我們之間有太多的分歧，所以我們共同決定分道揚鑣。我依然會記得Evelyn(陳映彤)是個有野心的、堅定的、有遠大夢想的女性，是我仰望的對象。」並且希望有一天事情都穩定之後，會帶著美好的微笑回顧這件事。