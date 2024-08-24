與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞羞喊：盼來生還是牽手

▲連戰、連方瑀60週年婚宴，連家人拍全家福 。（圖／連戰辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

前副總統連戰今（24日）在飯店和妻子連方瑀共慶60週年「鑽石婚」暨90歲壽宴，國民黨大咖齊聚，同聲祝福。連方瑀致詞時表示，「十年修得同船渡、百年修得共枕眠」，60年前兩人因緣份、愛情成為終身伴侶，「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴；如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手」。

連方瑀致詞時表示，俗話說，「十年修得同船渡、百年修得共枕眠」，60年前， 29歲的連戰和21歲的方瑀，因為緣份、因為愛情，成為終生伴侶，許下天長地久、恩愛相守、共度一生的盟約。

連方瑀說，在這悠悠60年的歲月之中， 他們也從兩口之家，發展成了一個20人的家庭。60年來，「戰哥」就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜，為全家遮風擋雨，2萬多個日子，他們一起分享了無數的歡樂時光，也共同度過了許多艱難的時刻。「戰哥」和她始終相濡以沫，攜手同行。尤其是「戰哥」生病後，更是互相扶持，深刻體會「少年夫妻老來伴」的意義。

最後，連方瑀也感性的說，她要謝謝「戰哥」這60年始終不渝的包容、信任與照顧，更深情款款地說，「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手」，但問題是：「不知道你是否願意」。