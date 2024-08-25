爸爸正妹女友劈腿叔叔　床上激戰當場抓包！一票人傻：真會玩

▲爸爸的正妹女友外遇叔叔，女大學生傻眼：以為這種劇情只會在8點檔上演。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

近日一位大學生說，爸媽在她國中時離婚，而爸爸扶養她長大，前年交一個小他6歲的正妹女友，最近分手了，因為她爸女友外遇叔叔，「我以為這種劇情只會在8點檔上演，沒想到竟然出現在我的生活中。」

原PO在論壇ZUVIO發文，「我以為這種劇情只會在8點檔上演，沒想到竟然出現在我的生活中，我爸在我國中的時候跟我媽離婚，後來就只有我爸在扶養我，到了前年吧，他交了一個小他6歲的女朋友，真的很漂亮人也很好。」

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原PO指出，「當下我阿公阿嬤也很反對因為年齡差距確實有點多，但她很孝順又很顧家也讓大家越來越接受他，後來狀況我不太知道，因為我都在外地讀書，到了暑假回來我才知道他們分手了，在前陣子我那個阿姨她跟我叔叔偷吃，我叔叔單身也是蠻帥的。」

原PO說，爸爸女友還在家跟叔叔發生關係，剛好爸爸提早回家撞見此幕，「現在家裡氣氛超級尷尬，我爸也都不回奶奶家吃飯，因為我叔叔就住在奶奶家，整件事情我阿公他們也都還不知道，傻爆眼了。」

此文曝光後，網友紛紛留言「中年人的戀情這麼刺激的喔」、「果然女人永遠可以分裂男人間的關係」、「只能說城裡人真會玩」。

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