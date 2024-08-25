珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風珊珊持續逼近日本，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，珊珊將採取大迴轉，將會橫掃日本大部分區域，由於颱風強度較強，預估會帶來明顯風雨。

▼珊珊颱風持續發展中。（圖／NOAA）



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吳聖宇說，台灣附近在未來一周仍沒有明顯天氣系統影響，因珊珊颱風在台灣以東北上的關係，太平洋高壓主體依然偏東，台灣附近高壓勢力較為弱勢，因此每天午後的熱對流雷雨依然會持續發生，局部區域還是會有大雷雨出現的機會，提醒大家要多加注意午後的天氣變化，到山區、溪流邊活動務必要留意安全。

吳聖宇指出，目前西北太平洋海域最明顯的系統，就是日本南方海面的珊珊颱風，未來將採取大迴轉的路徑，先向西北接近九州近海後，再轉向東北方向陸續穿越四國、本州，最後可能通過北海道，將會橫掃日本大部分區域。

▼珊珊颱風最新路徑潛勢預報圖。（圖／中央氣象署）



吳聖宇提醒，下周要前往日本的朋友務必要注意颱風影響情況，由於這個颱風強度較強，預估會帶來明顯的風雨，很可能會造成航班、交通甚至旅遊安全上的問題。

吳聖宇分析，比較需要注意的是下周末之後，南海到菲律賓以東逐漸有新的季風低壓槽建立趨勢，到了9月上旬可能在南海、台灣東南方海面一帶，有機會出現新的熱帶擾動醞釀，是否直接影響台灣還有待觀察；但是因為擾動發生的位置有可能會離台灣較為接近，未來預報的變化值得持續留意。