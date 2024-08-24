陸17歲弟直播一半「突然倒地亡」！家屬曝黑暗內幕：才第一天上班

▲17歲男生入職當直播主，第一天就身亡。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

為了掙錢自立，今年3月，大陸一17歲少年小羽（化名）入職了江蘇南京的一家直播公司。雙方簽訂了一份《合作協議》。按照公司培訓指導要求，小羽在直播間跳擦邊舞、喊麥，「姐姐們給我刷個禮物吧。」沒想到，入職第一天，工作近8小時後，他倒地猝死。

據《現代快報》報導，今年3月2日，17歲的小羽通過招聘網站，應聘了南京一家傳媒公司的助播崗位。

線上溝通過程中，小羽表明自己只有17歲，而且沒有工作經驗，對方表示「可以」。次日，他前往該公司面試後，雙方達成一致，約定合作期限自2024年3月3日至2029年3月3日，共計5年。

小羽的姐姐小新（化名）表示，弟弟原本想應聘做助播的，結果簽了主播的《合作協議》。協議顯示，該傳媒公司作為甲方，在與乙方小羽簽訂的《合作協議》中，第二條「甲方權利義務」明確提到，「本協議生效後，乙方即為甲方的簽約合作主播，甲方即為乙方提供演繹平台，並且提供合作的直播帳號。」

「我們住在江寧，我弟弟是4號上午8點出的門，上午10點開始直播的」，小新表示，直播間隙，小羽曾在電話中向家人表示，「工作可麻煩了」、「很累」、「很心慌」。

當天下午5點50分許，小羽在直播期間突然倒下，失去意識，同事見狀撥打了120。後經送醫搶救無效，小羽不幸身亡。

急診病歷顯示，小羽當時被初步診斷為：1.呼吸心跳驟停；2.高鉀血症；3.代謝性酸中毒。醫院在出具的《居民死亡醫學證明（推斷）書》中明確，小羽死亡原因為「呼吸心跳驟停」。警方在《接處警工作登記表》中寫明，法醫對屍體進行體表檢查，屍體無外傷，毒化檢驗陰性，排除刑事案件可能。

8月23日下午，在該傳媒公司登記註冊地址，室內已拆除，裡面堆滿了各種雜物。隨後，該公司所屬物業表示，傳媒公司是5月底搬走的，「已經結清物業費，不清楚搬走原因。」

當天下午，該傳媒公司負責人表示，因為受到此事影響，公司已經不做了，「他是未成年，我們公司規定不招未成年，但人事招了，公司也要負責的，不推脫。」他說，目前雙方因為賠償問題沒有談妥，正在走法律程序，即將迎來一審第二次開庭。