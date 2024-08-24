少年遭國道淫警摩鐵硬上「還誘拍性愛片」　父母怒求償2百萬結果曝

▲國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔和20多位未成年少年性交，要賠其中一名受害少年80萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔，透過網路結識性侵未成年少年，檢方清查共22名少年被害，提起公訴。一審將鄭男判刑9年與6月，高等法院二審改判8年4月與5月。案經上訴，最高法院將部分撤銷部分定讞，其中鄭男對20名少年性侵猥褻部分定讞，總計遭宣告73年5月的刑度，將由檢方聲請訂應執行刑。其中一名少年的父母提出民事訴求償2百萬，台北地院判決鄭男應賠少年40萬，另外再賠少年父母各20萬，共要賠80萬元，可上訴。

據了解，鄭男年僅30歲，2018年自警察大學國境系畢業後，因工作認真，升遷迅速，短短4年就已經晉升到2線2星的高階警官，不料他卻涉性侵、猥褻多名少年，經檢方於2022年9月發動搜索行動，將鄭男拘提到案，並在他電腦中發現10多位國中少年的猥褻影像，全案偵查終結後，檢方對鄭男提起公訴，初步認定共有22名少年受害。

全案經法院審理，一審將鄭男判刑9年與6月，高等法院二審改判8年4月與5月。案經上訴，最高法院將部分撤銷發回更審，部分案件定讞，其中鄭男對20名少年性侵猥褻部分定讞，總計遭宣告73年5月的刑度，將由檢方聲請訂應執行刑，其餘發回更審後可再上訴。

其中一名受害少年小偉(化名)的父母提起民事訴訟，認為鄭男身為警察，明知小偉於2022年5、6月還未滿14歲，卻將他帶到台南某摩鐵發生性行為，並將過程用手機拍下，導致小偉身心受創。他們作為父母，除了要擔心小偉的身心狀況，還需要陪他對抗創傷，也同樣感到相當痛苦，除了要求鄭男要賠小偉100萬精神撫慰金外，也各對鄭男求償50萬，共求償200萬元。

全案審理時，鄭男辯稱根據刑事判定，他和小偉性交時並沒有違反小偉的意願，所以小偉父母對兒子的監督權並沒有受實質的損害。

不過法官認為，鄭男與未成年的小偉性交並拍攝性愛過程，已侵害小偉的性自主人格權和貞操權，妨害小偉的身心健全發展，導致小偉父母同樣遭受痛苦，需付出更多心力關懷、輔導小偉，已侵害小偉父母的親權，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判鄭男要賠小偉40萬，另各賠小偉父母20萬，共需賠償80萬元。可上訴。