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社會 社會焦點 保障人權

被趕出家門！男「鐵鎚擊喉」筆插尼龍繩絞殺哥哥　判刑9年半

 

記者郭玗潔／高雄報導

高雄62歲林姓男子和65歲哥哥同住，無業的兩人長期不睦，互相聲請保護令獲准，後來哥哥將房子轉贈友人，友人又向法院請求要林男搬走，林男因無處可去，對哥哥起了殺機，在被強制搬離住處的前夕，先拿鐵鎚狠搥哥哥喉嚨、徒手勒喉，又用尼龍繩纏繞哥哥的脖子，用原子筆插入繩索中，將繩子轉緊絞殺，導致哥哥窒息、鈍創出血身亡。全案經高雄地院審理，依殺人處林男9年6月徒刑，全案還可上訴。

據了解，林男自小擔任班長、縣長獎畢業，又考上雄中和醫學工程學系，成績相當優秀，但出社會後人際關係不佳，經常因故頻換工作，直到50歲時已無法找到勝任的工作，只好搬回家，與因中風、腳傷無業的哥哥兩人同住在苓雅區樂仁路的住宅中，2人時常發生爭執、互有嫌隙。

哥哥於2021年向法院提告，要求弟弟林男搬出房屋，並要他支付每個月3千房租，以及精神撫慰金50萬元，訴訟中哥哥將房屋贈與給黃姓男子，黃男則上法院要林男遷出房屋勝訴。林男收到法院命令，強制他在2023年4月26日前搬離住所，林男因無處可去，又認為自己長期遭到哥哥欺壓，隨即起了殺意。

25日搬家前夕下午，林男又和哥哥起了衝突，他從自己的房間拿出鐵鎚，將哥哥推倒在地，用鐵鎚尖銳處重擊哥哥喉嚨，見哥哥掙脫並跑到房門口大聲求救，又追上將他壓倒在地，再次用鐵鎚敲擊喉嚨，並徒手掐住哥哥的脖子，直到他不再掙扎。

有鄰居因聽到哥哥呼救聲，幫忙打電話報警。此時林男又擔心哥哥沒死透，竟拿出尼龍繩交叉纏繞勒住哥哥的脖子，再拿原子筆插入繩索中絞緊，造成哥哥因頸部遭壓迫窒息、鈍創出血死亡。

▲▼高雄弟弟勒死哥哥。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲高雄一對兄弟長期不睦，竟發生弟弟殺死哥哥的人倫悲劇。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報到場，按電鈴卻無人回應，隨後林男於當日下午2點半打電話自首表示「我殺了我哥」，供稱自己從小遭哥哥打巴掌霸凌，哥哥又恐嚇要殺他、聯合友人來對付他，要他搬出房屋，他日子過不下去，身體不好、沒工作又沒積蓄，他自認自己毫無選擇，被哥哥逼上絕路才下狠手。

法官認為，林男在審理時辯稱自己是「臨時起意」殺人，但犯案前卻寫下自白書，除全文以「牠」代稱哥哥外，最終寫下「我不會殺牠，但我決定要用我的生命保證，給這個一直霸凌我到現在的林○○以後能輕輕鬆鬆過日子」，可見有犯罪預謀，審酌林男犯罪動機、手段、和被害人關係等等，依殺人處9年6月徒刑，可上訴。

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