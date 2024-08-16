被同事欺負！新竹男持雙刀「宿舍內尋仇」　一刀刺進他左胸

▲新竹男不滿遭到同事欺負，持雙刀到宿舍尋仇，刺進同事左胸。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名羅姓男子先前住在公司宿舍，因為與許姓同事有嫌隙，認為遭到對方欺負，竟手持2把刀具，朝著對方砍殺，導致許男身中多刀。新竹地院審理後，依照重傷害未遂罪，判羅男3年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，羅男與許男是同事關係，2人都住在公司的宿舍內，不過相處並不融洽。羅男自認遭到對方欺負，因此心生不滿，2024年4月間手持2把刀具，去找許男尋仇。

進入許男的房間以後，羅男立即拿出預藏的刀具，朝著對方的頸部、肩膀猛砍，儘管遭到蕭姓室友等人壓制，仍舊極力揮刀，刺中了許男的左胸。

▲新竹男不滿遭到同事欺負，持雙刀到宿舍尋仇，刺進同事左胸。（示意圖／ETtoday資料照）



許男身中多刀，有左側血胸、右心室穿刺傷、左胸8公分刀傷、前胸5公分刀傷，以及左頸4公分刀傷、左肩5公分撕裂傷，左胸1.5公分穿刺傷等傷勢。所幸送醫及時，許男被救回了一命，傷勢也沒有達到重傷害的地步。

警方獲報後到場將羅男逮捕，並且移送法辦，新竹地院法官審理後認為，羅男持質地堅硬、鋒利的刀具，朝著人體的頸部、胸部揮砍，足以造成神經血管及肌腱斷裂，或是大量失血，導致身體或健康有重大不治或難治之傷害可能，這是一般人之日常生活經驗所容易體察、知悉的事。

新竹地院法官認定，羅男明知持刀朝著上述要害揮砍、刺入許男左胸，主觀上具有重傷害許男的不確定故意，因此最後依照重傷害未遂罪，判處羅男3年有期徒刑，全案仍可上訴。