文博會亮點曝光！3層文化策展、高空走繩免費看　送星巴克優惠券

▲2024台灣文博會主展場「大台南會展中心」，展開史上首度的商展及文化策展共創共演。照片為「團結：我的隊伍叫________」展區，呈現台灣人在國際賽事的團結。（圖／文化部）



記者林育綾／綜合報導

2024台灣文博會今（23）日起開跑，其中主展場「大台南會展中心」將從8月26日展開史上首度商展及文化策展共創共演，文化部搶先公布部分亮點，以「文化細胞」為概念打造3層樓展區，包括鋼鐵家族、民主報攤、棒球投手丘等，戶外還有驚心動魄的高空走繩表演，展覽期間拍照打卡還送「星巴克買1送1優惠券」。

台灣文博會今年首度移師台南，8月23日至9月1日在台南文創園區、321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區展開，接續8月26日至9月1日在主展場「大台南會展中心」，展開文博會史上首度的商展及文化策展共創共演，從概念到空間融合，以「文化細胞」為概念，對應1至3樓的空間分佈，並試圖以不同的主題空間裝置，挖掘台灣人基因中文化堆疊脈絡。

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▲2024台灣文博會「細胞相挵」的巨型裝置，以東和鋼鐵建材，透過鋼筋彎折的加工方法，突破結構材料傳統印象。（圖／文化部）



文化策展「那看那記」（NÁ KHUÀNN NÁ KÌ），透過「記錄與展示」方式，挖掘文化議題，從歷史脈絡到當代變遷，象徵社會通過對話與交流，展現多元可能性。

1樓展區在眾多文創及IP授權的商展區周圍，文化策展「細胞相挵」以「世代之間」及「價值的追求」兩個展區，呈現「所有的對話、衝突，都是為了碰撞出更好的可能性」。

▲文化策展「細胞相挵」，以「世代之間」及「價值的追求」兩個展區，意圖呈現「所有的對話、衝突，都是為了碰撞出更好的可能性」。（圖／文化部）

「東和鋼鐵」的大型鋼鐵架構、「源源鋼藝」的生活小器，透過變異扭曲的空間造型，大量堆放裝置的金屬原物料，帶領觀眾看見兩個鋼鐵產業家族，如何透過不斷地對話，找到共同屬於自己的鋼鐵之路。

「價值的追求」展區則以民主報攤為意象，以大量報紙版面的展示，看見從書桌到街頭的革命，也象徵透過不斷地思考與討論，聚集的意志便會帶領社會繼續前進。

▲2024台灣文博會「團結：我的隊伍叫_________」展區，每一個標語都象徵了台灣精神。（圖／文化部）

3樓展區以「細胞做伙」為主題，打造劇場感的展示演繹，以漸進式的燈光與聲音堆疊，呈現出台灣土地的踏實、在地與國際的接點、運動賽事所凝聚的團結，以及百花齊放的圖像。

藉由圖像元素說出生活在台灣的人們，每個人或許有著不一樣的面孔、不一樣的認同、不一樣的語言，但在這塊有著多元與包容精神的土地上，每個人都是百面的一面。

首先「認同：來自在地，面向國際」展區，映入參觀者眼前的3面投影環繞，從3個根基於台南的品牌，包含「千畦種子博物館」、「土星工作室」及「奇美文化基金會」的故事，看到台灣如何從扎根在地，走向世界，進而連結國際。

▲「團結：我的隊伍叫_________」展區，展示統一獅球隊球衣。（圖／文化部）

穿過牆面後來到第2區「團結：我的隊伍叫________」，當參觀者站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的大型影像與激昂賽事音樂響起，喚起深植於記憶中，展現台灣人們在關鍵時刻團結精神的國際賽事。

離開球場，來到展場的最後「百變風格：台味百百面」，以綿延的長型RUNWAY，邀請所有觀眾一同走上這條屬於自己的伸展台。在舞台燈光與音樂交錯的光芒中，左右兩側有文博會所有參與的品牌與圖像，轉化為極具設計感的萬花筒影像共同相伴，展現「這是屬於我們的時刻，也是台灣值得被看見的年代」，伸展台上的每一位觀眾，值得更有文化自信，更相信自己，共同成就台味的百面。

▲「團結：我的隊伍叫_________」展區，復刻經典賽事計分板。（圖／文化部）



文化部表示，除了商展及文化策展以外，「那聽那行」走讀活動也於即日起登場，將通過10條走讀路線，從產業、生活、藝術、飲食、城市等不同面向，深入探索台南的文化脈絡。

此外，「那會按呢」將帶來充滿驚喜的文化創意體驗，文博會期間，一台Moving Stage將於表演時間化身為演出舞台，呈現鐵獅玉玲瓏與兩大變裝皇后家族競賽。在戶外高塔上，台灣專業走繩團隊Slackline Formosa的創辦人吳冠緯，將帶來4場驚心動魄的高空走繩表演。

2024台灣文博會期間，只要在大台南會展中心與最喜愛的文化百面策展合照、打卡，就可到1樓大會服務中心兌換「星巴克買1送1優惠券」，數量有限，送完為止，文化部邀請大家規劃一趟台南文化創意之旅。

【2024台灣文化創意博覽會】

「Lesson :D」台南概念展區

地點：321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區

活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00



「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區

地點：台南文創園區

活動期間：

8月23日（五）至29日（四）10:00-18:00

8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00

9月1日（日）10:00-17:00

品牌商展、文化策展

地點：大台南會展中心

專業買家日：

8月26日（一）至27日（二）10:00-18:00

開放一般民眾入場：

8月28日（三）至29日（四）10:00-18:00

8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00

9月1日（日）10:00-17:00