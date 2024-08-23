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隊史首冠！「京都國際」夏季甲子園封王　創68年紀錄

▲▼ 夏季甲子園23日決賽京都國際中學高中封王。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都國際以2比1擊敗關東第一，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本「夏季甲子園」（第106屆全國高校野球選手權大會）冠軍戰23日在阪神甲子園球場登場，來自京都地區的韓國國際學校「京都國際」對上東京地區的關東第一高校，以0比0打進第10局延長賽，最後京都國際以2比1勝出，不但奪下隊史第一個甲子園冠軍，也是京都地區睽違68年在夏季甲子園封王。

韓聯社、共同社等報導，京都國際與關東第一高校在9局均無失分，以0比0纏鬥形成投手戰。到了第10局上，京都國際靠著西村一毅敲出左側安打，金本祐伍透過保送率先破蛋，三谷誠彌右外野高飛犧牲打再奪1分，形成2比0。

第10局下，關東第一高校展開反攻，因對手疏誤來到無人出局滿壘，堀江泰祈擊出滾地球追1分，但隨後成井聡擊出一壘滾地球、三壘跑者衝回本壘遭阻殺出局，最終坂本慎太郎吞下三振，比賽終了。

▲▼ 夏季甲子園23日決賽京都國際中學高中封王。（圖／路透）

▲▼京都國際奪冠，也是京都代表睽違68年在夏季甲子園封王。（圖／路透）

▲▼ 夏季甲子園23日決賽京都國際中學高中封王。（圖／路透）

京都國際終場以2比1打贏關東第一高校，奪下隊史第一座夏季甲子園冠軍，也是繼京都1956年平安高校（現龍谷大學平安高等學校）在夏甲封王之後，京都代表睽違68年在夏季甲子園封王。不只如此，這也是甲子園第一次在冠軍戰打進延長賽。

京都國際是旅日韓國人學校，原在1947年由在日韓國人創辦的學校，當時名為京都朝鮮中學，後更名為京都國際，以英語、韓語、日語3種語言授課，校內有30%是韓裔學生，校歌以韓文演唱。

在京都國際奪冠之後，南韓總統尹錫悅第一時間也在社群媒體臉書上發文恭喜，「衷心祝賀京都國際贏得甲子園冠軍，在艱苦逆境之中取得奇蹟般的成就，為旅日同胞帶來驕傲和勇氣，期盼韓日兩國能透過棒球讓雙邊關係更緊密，棒球很偉大，能帶來許多感動」。

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