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社會 社會焦點 保障人權

火辣闆娘現身！衛生棉惡搞保時捷　穿「低胸洋裝」彎腰哽咽道歉

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄一間越式洗頭店老闆娘為拍搞笑影片，自導自演將自己「粉紅保時捷跑車」貼滿衛生棉，宣稱要報警抓兇手，沒想到引起軒然大波，警方追查後依社會秩序維護法將她移送。火辣闆娘今（23）日親自出面道歉表示，「真的很抱歉，讓大家嚇到了！」並解釋影片有分上、下集，原意就是想讓大家開心快樂而已。

▲▼衛生棉貼滿保時捷！網紅闆娘「低胸裝」彎腰道歉了，哽咽揭本意。（圖／記者吳世龍攝）

▲鬧出「衛生棉保時捷」風波，網紅闆娘親自出面道歉。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼衛生棉貼滿保時捷！網紅闆娘「低胸裝」彎腰道歉了，哽咽揭本意。（圖／記者吳世龍攝）

▲網紅闆娘解釋搞笑影片內容，親曝本意是希望讓大家開心，也讓店裡生意更好。（圖／記者吳世龍攝）

引起「衛生棉保時捷」風波的34歲越式洗頭店闆娘范女今穿著火辣低胸洋裝，出面受訪解釋完整經過，她說，自己原本就在網路上經營搞笑短影片，是想讓大家開心快樂而已，其實還有後面一部影片，就是要告訴大家，衛生棉就是她自己貼的，不是別人做的，只是沒想到那麼快就被報出來。

針對這次風波，闆娘也不好意思彎腰道歉直呼，「真的很抱歉，讓大家嚇到了。」其實昨天早上警察一直打給她，但是她中午過後才起床，後來才去警局解釋，而且影片中她是說她一定會報警，不是說她已經報警了，「這個是我國語不好，她要去重學了」。

▲▼衛生棉貼滿保時捷！網紅闆娘「低胸裝」彎腰道歉了，哽咽揭本意。（圖／記者吳世龍攝）

▲闆娘不好意思地說，「真的很抱歉，讓大家嚇到了。」（圖／記者吳世龍攝）

闆娘還原影片上、下集內容說，她拍的影片設定都是分飾兩角，一個是她的角度，一個是媽媽的角度，因為她有時候買完東西後就會忘記，常常放到過期、浪費，所以媽媽就拿過期的衛生棉來貼，要讓她丟臉，警惕以後不能再把東西放到過期，不然下次會直接貼滿她的店門口。

▲▼衛生棉貼滿保時捷！網紅闆娘「低胸裝」彎腰道歉了，哽咽揭本意。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼網紅闆娘曝下集影片內容。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼衛生棉貼滿保時捷！網紅闆娘「低胸裝」彎腰道歉了，哽咽揭本意。（圖／記者吳世龍攝）

闆娘也說，其實經營短影片原意除了想讓網友開心快樂，也希望讓店裡的生意變得更好。她嫁來台灣13年，目前已離婚，一開始她也是很辛苦在工廠打工，後來一邊照顧小孩，一邊做手工，之後才開始在網路經營越南生意賣保養品，才賺到錢。

提到開店過程，闆娘也一度哽咽說，當時在租房子時，還遇到有仲介直接跟她說「不租給越南人」，讓她相當委屈。她說，她自己有能力、也有公司，卻依然被看不起，所以後來開店後，自己的店裡除了聘用很多越南妹妹，也努力拍短影音希望讓店裡的生意更好，希望能幫忙到更多的越南妹妹，讓她們賺到錢後，可以回越南做生意，也可以學到技術。

▲▼高雄「粉紅保時捷」遭惡搞！全貼滿衛生棉，警追犯人真相大逆轉。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲火辣越籍闆娘「犯罪過程」曝，拿衛生棉狂貼保時捷：讓大家開心。（圖／翻攝闆娘ig）

回顧這起事件，是來自一段網路流傳的影片，一名女車主的粉紅保時捷跑車上頭竟被惡搞全部貼滿衛生棉，女車主當下錄影痛罵，「哇賽，我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大。」

▲▼火辣越籍闆娘「犯罪過程」曝，拿衛生棉狂貼保時捷：讓大家開心。（圖／翻攝闆娘ig）

▲警方調閱監視器後發現，「粉紅保時捷」上的衛生棉，竟是車主自己貼的。（圖／翻攝社會事新聞影音）

鼓山分局後續調閱現場大樓監視器畫面，竟發現該車是車主范女自己黏貼衛生棉後，再拍片上傳影音網站。後續聯繫到范女到案說明，范女坦承是為了拍攝好笑影片，所以自己黏貼衛生棉。全案詢畢後依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款移送高雄地方法院簡易庭裁定，最高可處3日拘留或3萬元罰鍰。

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