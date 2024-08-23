新北男摔車受傷「趕上班沒報警」　請不到理賠...再吞3000元罰單

▲鄭男騎車自摔離開後，到派出所補申請證明書又被開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名男子，日前騎機車上班途中，不慎跌倒自摔受傷，起身後自行前往就醫，到公司想申請職災保險，卻因為缺少車禍事故證明單，導致無法請領保險，男子向樹林警方申請，但卻因為當下未立即報案，還被警方開出3000元罰單，隨後再開立車禍相關證明單給他。

據了解，上週五（16日）早上7時許，31歲鄭姓男子騎機車上班，途中沿著田尾街往土城方向騎行，行經柑園街一段65巷時，鄭男不慎自摔跌倒在地，手腳有輕微擦、挫傷，但趕著上班，鄭男自行起身後離開現場，就騎著機車前往醫院就診及，然後再到公司上班。但鄭男打算向公司申請職災理賠，卻因為沒有車禍事故證明單，無法申請。

3小時後，鄭男前往發生地派出所提出申請，但經警員查詢，鄭男已觸犯道路交通管理處罰條例第62條第1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰。但鄭男仍堅持申請，警方只能依法開單告發，隨後查證事故發生確切時間、地點後，製作完相關筆錄，再開立相關證明書給鄭男帶回。

樹林分局表示，有關民眾自摔交通事故情事，若未造成人員受傷或死亡，且當事人當場自行和解者，當無違反道路交通管理處罰條例。倘雖肇事人無致人受傷或死亡，但因當事人當場無法自行和解者，仍應通知警察機關到場處置，違者，當依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定論處。

▲鄭男日前早上騎機車自摔，自行離開卻導致保險無法理賠。（圖／記者陸運陞翻攝）