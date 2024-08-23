　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男摔車受傷「趕上班沒報警」　請不到理賠...再吞3000元罰單

▲▼鄭男騎車自摔離開後，回頭向警方申請證明書又被開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鄭男騎車自摔離開後，到派出所補申請證明書又被開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名男子，日前騎機車上班途中，不慎跌倒自摔受傷，起身後自行前往就醫，到公司想申請職災保險，卻因為缺少車禍事故證明單，導致無法請領保險，男子向樹林警方申請，但卻因為當下未立即報案，還被警方開出3000元罰單，隨後再開立車禍相關證明單給他。

據了解，上週五（16日）早上7時許，31歲鄭姓男子騎機車上班，途中沿著田尾街往土城方向騎行，行經柑園街一段65巷時，鄭男不慎自摔跌倒在地，手腳有輕微擦、挫傷，但趕著上班，鄭男自行起身後離開現場，就騎著機車前往醫院就診及，然後再到公司上班。但鄭男打算向公司申請職災理賠，卻因為沒有車禍事故證明單，無法申請。

3小時後，鄭男前往發生地派出所提出申請，但經警員查詢，鄭男已觸犯道路交通管理處罰條例第62條第1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰。但鄭男仍堅持申請，警方只能依法開單告發，隨後查證事故發生確切時間、地點後，製作完相關筆錄，再開立相關證明書給鄭男帶回。

樹林分局表示，有關民眾自摔交通事故情事，若未造成人員受傷或死亡，且當事人當場自行和解者，當無違反道路交通管理處罰條例。倘雖肇事人無致人受傷或死亡，但因當事人當場無法自行和解者，仍應通知警察機關到場處置，違者，當依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定論處。

▲▼鄭男騎車自摔離開後，回頭向警方申請證明書又被開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鄭男日前早上騎機車自摔，自行離開卻導致保險無法理賠。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光
快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬
謝霆鋒、王菲「摸大腿、靠頭」畫面甜翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

住精品宅爽睡美女幹部　刑事戰將豪奢生活曝

5年10月進帳438億　九州博弈洗錢流程圖曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

更多熱門

相關新聞

小貨車繩索斷裂雞蛋掉滿地　害騎士慘摔送醫

小貨車繩索斷裂雞蛋掉滿地　害騎士慘摔送醫

新北市新店區今天（12日）發生一起小貨車上雞蛋散落，疑似導致對向機車自摔事故。當時駕駛小貨車的男子沿著新店祥和路行駛，因固定雞蛋籃的繩索斷裂，導致貨架上雞蛋散落於車道，蛋液則順著從分隔島縫隙流至對向車道，對向的機車騎士疑因此摔倒，救護人員抵達，將騎士送往醫院治療。

鬼月139線「死亡彎道」騎士撞樹　機車解體人送醫

鬼月139線「死亡彎道」騎士撞樹　機車解體人送醫

凱塔雜貨輪污染水域陳亭妃安排理賠對話

凱塔雜貨輪污染水域陳亭妃安排理賠對話

躲債狂奔自摔受傷辯遭毆打　台中男攜安毒慘了

躲債狂奔自摔受傷辯遭毆打　台中男攜安毒慘了

街友伯取愛心餐被白眼！牛排店1啟示全讚翻

街友伯取愛心餐被白眼！牛排店1啟示全讚翻

關鍵字：

樹林自摔理賠

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面