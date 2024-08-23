全勤27年！美漢堡王員工「主管贈禮超寒酸」　募資灌爆讓他創業了

▲福特計畫從漢堡王退休，與女兒一起經營餐車事業。（圖／翻攝GoFundMe、@thekeep777）



記者吳美依／綜合報導

美國內華達州一名漢堡王員工，任職27年不曾缺勤，收到的主管贈禮卻非常寒酸。女兒對此打抱不平，因此上網發起募資活動，未料湧入出乎意料的大量捐款，讓他成功買下一輛餐車，準備另創事業第二春。

福特（Kevin Ford）是拉斯維加斯「麥卡倫國際機場」（McCarran International Airport）漢堡王的資深員工。2022年，他拍攝TikTok影片開箱任職27周年禮物，從此在網路上爆紅。

根據影片，福特收到一個透明後背包，裡面裝著一張電影票、一個星巴克吸管杯、一包花生巧克力、一個卡套掛繩、兩支原子筆、兩個小吊飾、兩條軟糖。

女兒瑟琳娜（Seryna）為父親打抱不平，決定在募資網站GoFundMe上舉辦活動，替父親爭一口氣，原本只把目標金額設定在200美元（約新台幣6400元），未料最終湧入45萬9800美元（約新台幣1470萬元）。

瑟琳娜表示，「27年前他獲得我和姊姊的監護權之後，以單身爸爸的身份開始了這份工作。隨著我們的家庭壯大，他再婚了，並且繼續在那裡工作，因為雇主提供了很棒的健康保險，而且有工會組織。這讓他的4個女兒都在完整醫療保險的狀況下唸完高中與大學。」

去年12月，福特利用這筆錢在內華達州帕朗（Pahrump）買下人生第一棟房子。儘管他目前仍是漢堡王員工，但計畫2025年5月、任職滿30年時退休。

福特最近又買下一台餐車，準備與女兒共同創業，經營餐車生意。餐車上廚房設備齊全，包括烤箱與油炸鍋爐，一開始會從最基礎的漢堡跟熱狗開始做起，先在住家附近快閃經營，如果一切順利，再拓展成實體店面。