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衝了！漢堡王「5吋原味華堡免費送」今天限時搶

▲▼漢堡王華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王8月限定華堡日今天登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食店「漢堡王」8月限定「華堡日」開跑了，今（21）日限時1天只要購買華堡套餐外帶，就可免費多吃「原味華堡」1顆，各門市數量有限、售完為止。

今日是漢堡王「8月華堡日」，只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，就可多吃人氣「5吋原味華堡」1顆，於門市購買也能享優惠，各門市數量有限、售完為止；提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積不參與此活動。

▲▼麥當勞2024夏季優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞2024夏季優惠券限時開跑。

另外，麥當勞「夏季優惠券」即日起至9月17日共祭出5大系列、43種優惠選擇，其中「大薯」、「4塊麥克雞塊」及「薯餅」可享「加1元多1件」；可樂、檸檬紅茶、蜂蜜紅茶、美式咖啡、那堤則有「買1送1」。

還有「超爽大餐101元起」，包括「麥香雞+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「麥香魚+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「吉事漢堡+4塊雞塊+小薯+33元飲品」通通只要101元，平均下殺6折起；以及「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「雙人早餐159元起」等好康。

麥當勞夏季優惠券現省2936元起，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。

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