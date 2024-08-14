漢堡王「激省優惠券」爽吃48天！6夯品買1送1、漢堡+飲料下殺69元

▲漢堡王推出最新優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「漢堡王」最新優惠券來了，這個月祭出「6大夯品買1送1」，包括雞塊、辣薯球都有，還有銅板優惠1+1，只要花69元爽吃漢堡任搭飲料、薯條或蘋果派，整張券狂省2114元，即日起限時48天開跑。

▲漢堡王優惠券內容一次看。※點圖放大

漢堡王祭出最新「澎湃嗨吃優惠券」，一共有5大系列好康，其中，「6大夯品買1送1」品項包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、大杯飲料及大杯茶，皆可享買1送1優惠。

加碼推超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，通通只要69元。

還有8款銅板下午茶最低69元起、10款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。以上優惠即日起至9月30日限時開跑，提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

▲麥當勞本周祭出11大優惠券。

另外，麥當勞全球版APP本周則有11大優惠券，包括「單點4塊雞塊買1送1」，使用期限至今日；「單點日式豬排魷魚堡送中薯」，使用期限至8月15日；「單點小薯特價10元」、「豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元」，使用期限至8月16日。

優惠券還有「單點冰蜂蜜紅茶特價46元」、「雙層牛肉吉事堡+中可特價93元」、「單點蜂蜜奶茶（冰／熱）特價56元」、「麥香雞+小杯玉米湯9折」，使用期限至8月18日；「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月16日起至8月18日。

加碼領99元激省晚餐券，至8月16日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。