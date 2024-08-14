21風味館「烤半雞、烤雞腿下殺75折」！加碼送香酥小棒腿

▲歡慶中華隊奧運勇奪佳績，21風味館祭出最新同慶優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶中華隊於本屆巴黎奧運獲得2金5銅的好成績，人氣連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」祭出優惠，不僅有香草烤半雞、香草烤雞腿下殺75折，還有滿額送香酥小棒腿好康，即日起限時19天開吃。

▲香脆炸雞也有優惠。

21風味館（21PLUS）最新限時優惠來了，有招牌「香草烤半雞」、「香草烤雞腿」下殺75折，分別只要花396元、188元即可爽吃2份，以及「微辣香脆炸雞（2塊）優惠價115元」、「小份黃金脆薯（2份）優惠價99元」等2大好康；加碼推單筆消費滿380元就送原味小棒腿2入一組，提醒外送平台、線上預訂取餐、21TOGO及台積電等門市不適用此優惠。

▲漢堡王優惠券內容一次看。※點圖放大

另外，漢堡王即日起至9月30日也祭出最新「澎湃嗨吃優惠券」，一共有5大系列好康，其中「6大夯品買1送1」品項包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、大杯飲料及大杯茶。

加碼收超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，通通只要69元。

還有8款銅板下午茶最低69元起、10款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。提醒以上優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。