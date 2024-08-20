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麥當勞「超殺優惠券」爽吃28天！大薯加1元多1件、5飲品買1送1

▲▼麥當勞2024夏季優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞2024夏季優惠券快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到！人氣速食品牌「麥當勞」2024「夏季優惠券」來了，整張券網羅43種優惠、狂省2936元起，不僅有大薯、雞塊可享「加1元多1件」，還有「5大飲品買1送1」等好康，誠意十足，且不限使用次數，明（21）日起限時28天開跑。

麥當勞超殺「夏季優惠券」一次看，一共祭出5大系列、43種優惠選擇，其中，必搶「大薯」、「4塊麥克雞塊」及「薯餅」可享「加1元多1件」；可樂、檸檬紅茶、蜂蜜紅茶、美式咖啡、那堤則能爽喝「買1送1」。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞夏季優惠券整張券狂省2936元起。

加碼吃「超爽大餐101元起」，平均下殺6折起，有「麥香雞+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「麥香魚+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「吉事漢堡+4塊雞塊+小薯+33元飲品」通通只要101元；以及「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「雙人早餐159元起」等好康，通通不能放過。

麥當勞夏季優惠券將於8月21日起至9月17日限時開跑，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王8-9月優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王優惠券內容一次看。※點圖放大

另，漢堡王至9月30日前也祭出最新「澎湃嗨吃優惠券」，一共有5大系列好康，其中，「6大夯品買1送1」品項包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、大杯飲料及大杯茶，皆可享買1送1優惠。

加碼推超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，通通只要69元。

還有8款銅板下午茶最低69元起、10款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。以上優惠即日起至9月30日限時開跑，提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

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