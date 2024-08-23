國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院昨（22日）核定明年度總預算案，其中歲入歲出都突破3兆元，雙創新高。國民黨立委李彥秀表示，主計處估計2025年底累計債務將達6.8兆，等於到明年底，國債負擔將最少再增加13.3％，而民進黨政府稱的還債金額是24年新高只是大玩數字遊戲，還債金額高只是守住公共債務法下限，真實情況是還越多，欠越多，政府必須嚴肅面對。

李彥秀指出，主計長陳淑姿預估，2025年底累計債務未償餘額將達到6兆8098億元。6.8兆是什麼概念？國債鐘的最新數字，截至8月16日止，中央政府債務未償餘額為六兆元，平均每位國人負擔債務為25.6萬元。也就是說，沒有其他特殊狀況，到明年底，國債負擔將最少再增加將近15%（13.3%），不但將續創新高，而且直逼七兆新台幣的大關。

李彥秀提到，民進黨政府說，還債金額達到1415億元，是24年來新高，根本是在大玩「數字遊戲」，把人民當三歲小孩；還債金額高，只是守住「公共債務法」的下限，政府歲入編列高，還債的數字自然就高，真實的情況是「還的越多，欠的也越多」。而這些還不包括勞保基金精算報告，高達13兆潛藏負債的財務黑洞。審計部日前就提出警告，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4905億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。

明年度政府總支出將達到3.15兆元，這是2017年政府總支出1.93兆的1.63倍。李彥秀續指，政府支出在這麼短的時間內快速膨脹，加上浮濫的特別預算，政府的財政收入是否能夠支持？支出的成長是否會花在刀口上？地方政府的收入是否得到合理的分配？這些財政紀律的問題，中央與地方財政劃分的問題，賴政府必須嚴肅面對，並且對話說明。這關係到財政永續與世代正義的核心價值，絕非卓榮泰院長喊話「部會首長要掌握施政重點，對外清楚論述，」可以輕描淡寫的帶過。