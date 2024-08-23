　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院昨（22日）核定明年度總預算案，其中歲入歲出都突破3兆元，雙創新高。國民黨立委李彥秀表示，主計處估計2025年底累計債務將達6.8兆，等於到明年底，國債負擔將最少再增加13.3％，而民進黨政府稱的還債金額是24年新高只是大玩數字遊戲，還債金額高只是守住公共債務法下限，真實情況是還越多，欠越多，政府必須嚴肅面對。

李彥秀指出，主計長陳淑姿預估，2025年底累計債務未償餘額將達到6兆8098億元。6.8兆是什麼概念？國債鐘的最新數字，截至8月16日止，中央政府債務未償餘額為六兆元，平均每位國人負擔債務為25.6萬元。也就是說，沒有其他特殊狀況，到明年底，國債負擔將最少再增加將近15%（13.3%），不但將續創新高，而且直逼七兆新台幣的大關。

李彥秀提到，民進黨政府說，還債金額達到1415億元，是24年來新高，根本是在大玩「數字遊戲」，把人民當三歲小孩；還債金額高，只是守住「公共債務法」的下限，政府歲入編列高，還債的數字自然就高，真實的情況是「還的越多，欠的也越多」。而這些還不包括勞保基金精算報告，高達13兆潛藏負債的財務黑洞。審計部日前就提出警告，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4905億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。

明年度政府總支出將達到3.15兆元，這是2017年政府總支出1.93兆的1.63倍。李彥秀續指，政府支出在這麼短的時間內快速膨脹，加上浮濫的特別預算，政府的財政收入是否能夠支持？支出的成長是否會花在刀口上？地方政府的收入是否得到合理的分配？這些財政紀律的問題，中央與地方財政劃分的問題，賴政府必須嚴肅面對，並且對話說明。這關係到財政永續與世代正義的核心價值，絕非卓榮泰院長喊話「部會首長要掌握施政重點，對外清楚論述，」可以輕描淡寫的帶過。

ET快訊
人氣餐廳老闆偷吃女員工！　闆娘心碎：來不到2個月就上床打砲
曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　抗罰186萬吞敗
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

婚禮淫DJ闖女客帳篷「摸臀扯內褲」被1腳踹出來　下場曝光

挑戰中職等時機　鄭俊瑋多打國際賽磨經驗

獨／「紅衣女子照」涉不實驚嚇！高雄衛生局怒了　要法辦PO文者　

《黑神話：悟空》疑涉「抄襲」！3苦主曬對比圖喊：原創很難嗎

台中商辦交易年增6倍　破億交易24筆集中七期

文博會亮點曝光！3層文化策展、高空走繩免費看　還送星巴克買1送1

人氣餐廳老闆爆出軌女員工！　闆娘心碎：來不到2個月就上床

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

快訊／領隊肉身護團員遭虎頭蜂圍攻送醫不治　鍾佳濱回應了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟　官方回應了

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

娶台灣妻申請移居　香港公務員被拒

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

民眾黨今赴調查局印單據正本　發函會計師公會派員協助查對

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

更多熱門

相關新聞

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

國內四大房價指數住宅價格不斷創下歷史新高，更傳出近日中央銀行陸續找金融機構總經理「喝咖啡」，要求銀行端自主管理不動產貸款總量，引發外界關注。國民黨立委李彥秀批，從「能源之亂」「兩岸之亂」到現在的「房貸之亂」，部會間、府院間「一人一把號，各唱各的調」，像隻「無頭蒼蠅」橫衝直撞，天天上演「右手打左臉」的肥皂劇碼，最後犧牲的還是臺灣2300萬老百姓的權益。

「台南幫」接連出事！　李彥秀揭賴清德劇本：肥皂劇會繼續上演

「台南幫」接連出事！　李彥秀揭賴清德劇本：肥皂劇會繼續上演

「猩球崛起」真實上演！現蹤北市民宅　李彥秀：市民要與猴共生？

「猩球崛起」真實上演！現蹤北市民宅　李彥秀：市民要與猴共生？

再遭黨產會收1億84萬不當黨產　國民黨「尊重判決」

再遭黨產會收1億84萬不當黨產　國民黨「尊重判決」

賀錦麗版黨綱重提一中政策　藍委：賴清德上任3個月處處充滿危機

賀錦麗版黨綱重提一中政策　藍委：賴清德上任3個月處處充滿危機

關鍵字：

國債李彥秀

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面