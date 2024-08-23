3正宮告小三全敗訴　法官：貞操權低於性自主權

記者黃翊婷／綜合報導

台中地院近期有一名法官審理3起婚外情求償案件，3名人妻均控訴丈夫外遇，小三侵害到她們的配偶權。但法官認為，貞操義務是對個人「性自主決定權」的限制，而「性自主決定權」為憲法保障的個人基本人權，貞操權的位階明顯較低，最終3起案件都被裁定駁回，目前仍在上訴審理當中。

▲台中3名人妻因婚外情案件向小三提告求償，皆被判敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻A控訴醫師夫外遇女業務，提告求償100萬元；人妻B則是抓包丈夫與小三相約上摩鐵開房間，心碎求償80萬元；人妻C不滿主管夫發生婚外情，還親密稱呼小三為「寶貝」，憤而決定提告求償100萬元。

然而，這3起案件均被台中地院同一名法官裁定駁回。法官給出的理由是，貞操義務是對個人「性自主決定權」的限制，而「性自主決定權」為憲法保障的個人基本人權，也就是說，每個人都可依自己的意願，決定是否和他人發生性行為，除了可以消極拒絕不想要的性接觸及性行為之外，也包括積極追求性的愉悅和滿足的權利。

法官指出，民法並未明文規定配偶間互負貞操義務，縱使認為可從婚姻制度「推論」出配偶間應互負貞操義務，貞操權的位階仍明顯低於受憲法第22條保障的性自主決定權，「第三人」並非婚姻契約當事人，本來就不受貞操義務拘束，也不必協助維繫原告夫妻婚姻關係的法律義務（至多有道德義務），縱使這個「第三人」與人夫合意性交，正宮也沒有任何權利得以主張。

法官提到，若人夫與「第三人」結婚，也就是重婚，重婚的情節及法律效果，顯然比婚外性行為嚴重，但立法者在民國74年修正民法第992條規定前，重婚為有效，僅是利害關係人得訴請法院撤銷後婚而已，顯見立法者並不認為重婚違反善良風俗。

法官說，舉重以明輕，重婚比婚外性行為嚴重，立法者卻不認為重婚違背善良風俗，所以對婚姻干擾強度更低的婚外性行為，自然也未違背善良風俗。

法官還在其中2起案件的判決書中載明，人妻沒有對應該負擔主要責任的配偶求償，僅向「第三人」求償，若允許，無異於提供誘因給對婚姻、配偶毫無忠實、誠信、負責態度的已婚者，讓他們積極發展婚外情，「豈合乎公平與事理？」