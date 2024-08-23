阿嬤很潮！70歲「泡在網路上」還會槓酸民　網+1：我阿嬤也會

▲阿嬤會經營社群平台。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

「有人的阿嬤也這樣嗎？」一名網友發文表示，他的阿嬤已經70幾歲，但還是很常泡在網路上，不但臉書好友、IG粉絲比他多，偶爾還會回覆酸民，「我直接原地嚇傻！」貼文曝光後，也引起網友討論。

有網友在「匿名公社」上，以「真心覺得我阿嬤超猛」為標題發文，提到他的阿嬤已經70多歲，但仍活躍於網路，不僅會在Facebook和Instagram上發文，還會在網路上與酸民對嗆，這個情況讓他感到驚訝。

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原PO透露，阿嬤的臉書好友數量快要達到2000人，Instagram上則有400多位追蹤者，「比我還多！」事實上，阿嬤平時都是在社群平台上，與其他人交流烹飪和種植蔬菜的心得，每篇文章都能獲得2、300個讚。只是，阿嬤也打趣說道，她常常在社群平台看到原PO，「看得很煩」，所以不加好友。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「阿嬤好強喔！我臉書、IG都輸給阿嬤」、「這樣很有活力啊，有何不好呢」、「我阿嬤也會喔！她82歲」、「阿嬤開心最重要」、「我婆婆79歲，也有FB、IG，每天放長輩圖、風景照，還會PO八卦，她開心就好」、「我老爸70歲會網購，有什麼稀奇嗎？70歲還很年輕好嗎」。