前十大槍擊要犯選總統！副手花錢買連署書辯發工資　遭判刑理由曝

▲周克琦被控以每份200元收購登記參選總統的連署書，遭判3年徒刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

共和黨主席周克琦2023年自居副手，搭檔前十大槍擊要犯「台灣皇帝」藍信祺欲參選2024總統大選，周涉主導以每份200元收購登記參選所需的連署書，周克琦辯稱200元是參與遊行的工資、車馬費，不過台北地院認為，連署人只是待在現場無所事事，與僱請工人、臨時演員常情不合，今（23日）判周克琦3年徒刑，併科罰金300萬，褫奪公權5年。可上訴。

台北地院指出，藍信祺、周克琦於2023年間共同參選第16屆總統、副總統，經中選會公告為總統、副總統選舉之被連署人，然周克琦竟自行或透過他人交付賄賂200元予連署人21人，另以200元之價碼向連署人2人行求賄賂，以使該等連署人為藍信祺、周克琦連署。

台北地院認為，周克琦曾明確向333政黨聯盟成員聲稱：「沒有連署就沒有錢拿」等，而潘姓連署人也說：「連署可拿200元『意思意思』」，「沒有連署則沒有『好康』」等，傅姓連署人也透過Line傳送宣傳圖片，並告知「帶身分證影本」、「有200」，其他連署人輾轉相邀時，也說連署有「好康」可領，足見該200元是為藍信祺、周克琦連署賄賂。

▲藍信祺。（圖／記者劉昌松攝）

周克琦辯稱200元是邀集民眾參與遊行的工資、車馬費，但在邀集連署人的過程中，潘、傅等人並未說明連署人到場後須配合主辦單位從事任何造勢、宣傳工作或提供任何勞務，且連署人實際到場時間不一，可見周克琦並未明確設定集合時間、亦未登記連署人到場時間。

周克琦於現場雖出借競選背心、旗幟予連署人，並號召連署人跟隨藍信祺遊行、喊口號，但僅在新光三越大樓與隔壁亞洲廣場大樓之間來回行走，其距離僅約100公尺。同時，有些連署人並未配合穿背心、舉旗，只是待在現場無所事事，周克琦在現場並未管制人員，亦未指揮監督連署人工作，與僱請工人、臨時演員常情不合。

台北地院今審結，周遭判刑3年，併科罰金300萬，褫奪公權5年，可上訴。但他不服判決，當庭喊判決不公，法官數度制止周，並當庭解說理由。