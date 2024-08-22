恆春警分局一組長「包庇私娼寮」羈押禁見　警局火速停職

▲屏東恆春警分局一組長曾炳恩被查出，在任職派出所長期間包庇私娼寮。（圖／翻攝Google地圖）

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

屏東縣恆春警分局上任僅2個多月的一組長曾炳恩被指空，涉嫌在任職內埔警分局龍泉派出所長時，夥同前內埔分局一組長林崑玉等人包庇多間私娼寮及特殊行業。屏東地檢署20日首次傳喚他到案說明，並於21日二度傳喚他進行訊問，訊後認為他涉案情節重大，將他聲押禁見獲准。

屏東地檢署2022年7月接獲線報，已經退休的前內埔警分局一組長林崑玉、退休員警利姓及程姓員警共3人涉嫌在2015年負責稽查八大行業時，包庇內埔鄉有名的「江南巷」多間私娼寮及其他特殊行業，檢察官複訊後將3人分別依違反貪污治罪條例偵辦，羈押3人並裁定涉案王姓業者交保。

時任內埔警分局龍泉派出所長曾炳恩當年也一度被檢方懷疑涉案，不過經調查後無事，縣警局後續將他轉調到行政科擔任警務員，又在2個多月前將他調任到恆春警分局一組長，直到檢方近日掌握新證據重啟偵辦，20日首次傳喚他到案說明請回，21日二度傳喚他進行訊問，複訊後將他聲押禁見，法院裁定獲准。

屏東縣警察局長戴台捷針對此案深表痛心及震怒，除了立即將曾炳恩依警察人員人事條例報請警政署辦理停職處分外，也秉持「毋枉毋縱、依法究辦」的原則配合地檢署從速調查，如違法屬實，將從嚴究責絕不寬貸，以端正優良警察風紀，避免類似案件發生。