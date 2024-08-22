富岡鐵道藝術生活節8／24登場　5大亮點展客庄小鎮魅力

▲2024 富岡鐵道藝術生活節8/24起登場。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2024富岡鐵道藝術生活節」活動、22日於市府文化局舉行記者會。副市長蘇俊賓表示，兩年一度的富岡鐵道藝術生活節是桃園重點特色活動，市府與臺鐵公司、雄獅旅遊及地方協力夥伴強強聯手，推出藍皮解憂號限定遊程、鐵道模型展、列車移動劇場及主題市集等活動，將於8月24日至9月1日期間在富岡火車站及其周邊街區魅力登場。

蘇俊賓說，富岡車站也是臺鐵公司北部維修機廠所在地，是臺灣鐵路的重要基地，基於這些因素，市府積極籌辦富岡鐵道藝術生活節，藉由鐵道遊程引領旅客認識富岡，體驗富岡美食小吃，實際感受桃園小鎮的精彩文化。

▲鐵道迷的桃園市環保局長陳世偉(中)，和雄獅旅遊同仁邀請民眾來感受富岡小鎮的獨特魅力。(圖／記者楊淑媛攝)

蘇俊賓和雄獅旅遊共同表示，旅客透過搭乘主題列車，以跳島式停留不同車站，未來串接高鐵、捷運等大眾運輸，打造新興鐵道旅遊市場，市府也將持續辦理相關活動，並與在地的藝文能量與志工參與一起結合，讓鐵道藝術扎根臺灣。他期待後續活動的列車旅行有機會和臺鐵還有雄獅藍皮解憂號等等專列合作，讓過境和短期旅客可以從桃園出發體會鐵道小旅行。

文化局表示，2024富岡鐵道藝術生活節8月24日起跑，以「微光小鎮再發現」為主軸，結合鐵道文化與藝術展演，強調鐵道與生活記憶的連結，喚起市民對鐵道的回憶。開幕首日將有「蒸機國王」美譽的DT668蒸汽機車與復古懷舊的「藍皮解憂號」齊聚富岡，「藍皮解憂號」並將首度行駛於臺灣西部地區，馬戲之門也將透過《火車站旅人》街區演出，帶領觀眾穿梭富岡老街。

今年活動與國內知名鐵道模型達人徐志綱老師合作鐵道模型展，展出多件復古車站及鐵道場景，以及徐老師為本次活動特別創作的日治時期木造富岡火車站模型，展區並規劃有動態運轉區，歡迎鐵道迷帶著珍藏列車體驗展示。此次活動也結合文化局藝術綠洲創作徵件計畫，邀請本市傑出演藝團隊何日君再來劇團帶來《慢分的末班車－停駐X交錯》，在移動的電聯車廂演出，搭配窗外疾駛而過的景色，是相當特別的觀賞體驗，購票情況熱烈已全數售罄。

包括市議員鄭淑方、市府文化局長邱正生、秘書處長于建國、環保局長陳世偉、桃園區副區長邱創正、富岡鐵道藝術生活節策展人張有群、臺灣鐵道模型達人徐志綱、臺鐵公司副總經理劉雙火、臺灣鐵道觀光協會理事李宜修等均一同出席記者會。

