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錯過再等4年！《中華電信生活節》大手筆力挺中華隊　加碼送法國豪華雙人遊

▲▼法國豪華雙人遊,巴黎賽事,中華電信,生活節,網路。（圖／中華電信提供）

▲《中華電信生活節》大手筆挺中華隊！（圖／中華電信提供，下同）

生活中心／綜合報導

法國夏季運動賽事是今年暑假一大盛事！無論是打算出國旅遊，還是宅在家中享受觀看比賽的激情時刻都需要順暢夠力的網路和頻寬！今年七月中華電信迎來品牌周年慶，也是網路門市第二年舉辦《中華電信生活節》，年度最大的檔期優惠，讓客戶盡享熱血運動賽事，並加碼推出與法國運動賽事有關的豪華大獎，只要在6/27~7/26期間內申請行動、寬頻、影視、國際漫遊、預付卡、加值服務皆可享有網路限定的加碼優惠，申請指定方案還有機會抽中《2024賽事版》可口可樂®乙箱（共1,000名）和《法國賽事主題週邊》以及價值20萬元《法國豪華雙人遊》，快看這篇拿豪華大禮攻略，錯過等明年！

▲▼法國豪華雙人遊,巴黎賽事,中華電信,生活節,網路。（圖／中華電信提供）

熱衷運動賽事的你，不能錯過一年一度最優惠的《中華電信生活節》拿限量國際賽事好禮！中華電信貼心規劃「行動、宅系、賽事、嚮樂、生活」五大達人專區輕鬆檢索，各項服務皆可24小時在網路門市申請，特別推薦於網路門市新申請5G月繳599元一次到手方案，可享最高加碼送Hami Point 3,500點的優惠，以及新申請HiNet光世代速在必行，最高加碼送4,400點的全通路最優惠加碼！選擇行動、光世代、MOD等4大主題指定方案，登錄再加碼抽法國賽事限定托特包、旅行袋、保溫瓶、隨行環保杯，不只如此，還有機會把價值20萬《法國豪華雙人遊》帶回家，限時登錄再加碼抽《2024年賽事版》可口可樂®乙箱。快動動手指上線逛逛：https://cht.tw/x/6gpa6

▲▼法國豪華雙人遊,巴黎賽事,中華電信,生活節,網路。（圖／中華電信提供）

1）手機不離身的行動達人（行動／預付卡）

隨時用手機查資訊、滑社交媒體分享生活，或是連線視訊通話，都需要良好的行動品質才能辦到，中華電信5G行動上網又穩又快，生活節期間對於新申請與攜碼的會員，大手筆推出5G月繳599元一次到手方案，可現賺Hami Point 3,500點（點數可抵帳單），再加碼送行動上網量60GB，賽事期間跨螢收視的行動達人別錯過大流量優惠方案！預付卡計量型8GB加贈14GB（共22GB），再送網內通話金888元，享超值價1,000元。網路門市申請行動4G/5G月租方案和預付卡新申請及儲值，上網登錄即可加碼抽法國賽事主題托特包喔！

（2）對頻寬要求高的宅系達人（寬頻）

外頭太熱只想宅在家裡，追劇、打電動、上網聊天都要用網路，如果全家都在家一起掛網需要更大的頻寬，靠光世代來加持！在網路門市升速光世代100M（含）以上送600點、新申請速在必行方案3.0，最高加贈4,400點（全通路最優）、新申請MOD家速方案搭配自選餐（全選）+影劇館+，最高享限時加碼贈Hami Point 3,700點，還能免費升級Wi-Fi 6，另有速在有禮方案，月繳1,199元起， 就送LG吸塵器、伊萊克斯空氣清淨機等萬元豪禮！網路門市申請HiNet光世代不限方案，還可加碼抽法國賽事主題旅行包！

▲▼宅系達人,中華電信生活節,快閃方案。（圖／中華電信提供）

（3）愛看運動的賽事達人（MOD／Hami Video）

最浪漫的法國運動賽事精彩不間斷，艾非爾鐵塔下打排球、凡爾賽宮賽馬通通在MOD及Hami Video上可看到！新申請MOD搭配自選餐每月只要199元起，再加碼送600點，不只如此，申請精采5G及速在必行指定方案，就可享Hami Video電視館首年免費看（價值2,016元），等於行動裝置和居家設備一起升級，以最精省聰明的方式看賽事！單獨申請Hami Video電視館年約方案，限時享33折起，月付最低只要70元起，這些優惠都可加碼抽《2024年賽事版》可口可樂®保温瓶喔！

（4）愛旅遊的嚮樂達人：（國際漫遊／加值服務）

日幣創新低，出國旅遊頻率大增，直接透過網路門市及APP申請選國際漫遊最超值，《中華電信生活節》推出日韓超值型、美加超值、海量型等國際漫遊方案，加碼抽Hami Point 6,666點，就算暑假到美加玩，8/31前3GB上網流量15天只要488元，涵蓋法國、摩納哥等全球120多個國家可跨國使用，多國原號漫遊最便利，轉機地也能通！

愛聽音樂、愛拍照的旅遊玩家，KKBOX年約方案6折起，每月只要89元，Hami書城指定方案贈7-11現金抵用券100元之外，再抽600元7-11現金抵用券，還有上網資安，如防駭守門員、色情守門員等讓生活更智慧的服務，申請指定方案就送4大超商即享券100元，再抽75,000元3C家電即享券！這些優惠都可加碼抽《2024年賽事版》可口可樂®環保隨行杯喔！

（5）懂吃會買的生活達人：（Hami Point／Hami Go）

《中華電信生活節》活動期間在Hami GO及Hami購物消費也可抽16,888點、週週抽賽事免費看（Hami Video電視館30天），每天簽到玩遊戲還能免費抽獎一次，有機會抽中Dyson吹風機、可口可樂、賽事主題週邊等精彩獎品！

除了上述優惠和抽獎之外，《中華電信生活節》另有會員加碼好禮！7/8起《一擊奪金》會員抽抽樂開跑，在指定的10天內完成實名認證，就有試手氣的機會，將送出總計超過65萬點的Hami Point、上網流量等15萬個獎項！

▲▼法國豪華雙人遊,巴黎賽事,中華電信,生活節,網路。（圖／中華電信提供）

偷偷告訴你，中華電信7/15～7/26快閃方案更多加碼送好禮！只要在這段期間新申請5G指定方案，即有機會獲得中獎率超高的新款SAMSUNG Galaxy Fit3健康智慧手環，續約精采5G贈點方案搭配Hami Video電視館加碼送Hami Point 300點，新申請MOD的會員也能享受到特別福利，獲得看片金200元，預付卡儲值500MB+100元通信費還有機會獲得1.2GB上網量，讓你省荷包又能享受體育賽事、拿好禮樂趣，不要錯過，否則要再等4年了！

▲▼宅系達人,中華電信生活節,快閃方案。（圖／中華電信提供）

熱血運動賽事即將在暑假掀起狂潮！已經迫不及待想要感受Hami Video、MOD賽事轉播，帶來最熱血、最刺激的觀賽體驗，快跟上《中華電信生活節》的超狂優惠，申請精采5G指定方案及速在必行3.0指定方案，可享Hami Video電視館首年免費看，國內外運動賽事都不會錯過，並有機會抽中價值20萬元《法國豪華雙人遊》和拿到珍貴的《法國賽事主題商品》成為幸運兒～雙週抽獎，越早申請中獎機會越大！

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