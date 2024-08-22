今「處暑」6禁忌沖2生肖　喝太陽水財運旺爆

▲「處暑」天氣依舊高溫炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「處暑」，清水孟國際塔羅小孟老師提醒6大禁忌，像是別去海邊戲水，且沖生肖屬「鼠、虎」；此外，喝太陽水能讓財運大翻轉，發財發到爆。

小孟老師在臉書說，處暑又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，大部分時間點為每年8月22日左右，太陽黃經約在150度；處暑的暑代表暑氣即將終止，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為「秋老虎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►處暑6大禁忌

1、室內冷氣不宜開太強：

因為室內開太冷，室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈。

2、忌安床：

處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床，容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3、禁去空曠地：

處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此勿去空曠地。

4、禁海邊戲水：

處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

5、沖屬虎、鼠：

諺語「處暑，會曬死老鼠」，主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒身體不適。

6、洗澡禁關窗：

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人，水溫不宜太高，以免室內氣溫太高，呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。

►處暑開財運，喝太陽水

處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。