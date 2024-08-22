今處暑大豐收！　5生肖接好運

▲處暑天氣依舊高溫炎熱。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「處暑」，塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「馬、羊、鼠、豬、兔」大豐收，請接好運！

艾菲爾老師在臉書說，處暑象徵穀物豐收，萬物開始進入收成的階段，不僅是田間的穀物逐漸成熟，各種好運也將接踵而至。

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生肖馬：收穫愛情好運

屬馬的人將迎來愛情的美好時光，在人際關係上會顯得格外順利，特別是在感情上，無論是單身者，或是已經有伴侶的人，都會在這段時期感受到愛情的甜蜜。

單身者可能會遇到一位與自己志趣相投的對象，兩人的關係進展迅速且順利，有望開始一段穩定而幸福的感情。已有伴侶的人，則會與伴侶之間的感情更加融洽，可能會共同度過更多美好時光。

生肖羊：收穫事業好運

屬羊的人在處暑節氣後，將在事業上迎來大豐收，工作狀況會有明顯改善，可能會得到上司認可，獲得升遷或加薪的機會。在工作上表現出色，能夠穩定推進自己的計畫，同時也能應付各種挑戰。

對於創業中的人來說，這段時間也可能會遇到理想合作夥伴或投資機會，讓事業進一步發展。不僅如此，他們在工作上的創意和努力都會得到充分展現，成為同事和領導心目中的重要成員。

生肖鼠：收穫財富好運

屬鼠者的財運將大幅提升，不論是正財運還是偏財運都有不錯收穫，工作可能會因為出色的表現，而獲得額外獎金或紅利。而有投資習慣的人，則有可能在這段時間內獲得意外的投資回報。

他們對於理財和金錢的敏銳度，也在這段時期顯著提升，能夠更好管理自己的財富，並且在必要時做出正確財務決策。

生肖豬：收穫家庭好運

屬豬者與家人的關係會更加融洽，家庭氛圍溫馨美好，無論是與父母、伴侶或子女之間的互動，都會顯得格外順暢，彼此之間的理解與支持也會進一步加深。在家庭中可能會遇到一些小小的慶祝或喜事，讓家庭生活變得更加充實而愉快。

此外，屬豬者也會在這段時間更重視家庭生活，可能會花更多的時間與家人共度美好時光，享受平靜而幸福的家庭生活。

生肖兔：收穫貴人好運

屬兔的人將迎來貴人運爆發，會遇到能夠在事業或生活中給予他們幫助的貴人，這些貴人可能是上司、同事、朋友，或是在關鍵時刻提供支持的陌生人。

這些貴人將在屬兔者面臨困難或挑戰時，給予及時幫助和指引，幫助他們化險為夷，順利解決問題。屬兔者應該在這段時間內，多加留意身邊的人際關係，保持謙虛和感恩的心態，這樣才能夠更好吸引和留住貴人運。

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