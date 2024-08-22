前瞻第五期預算703億全舉債　水環境、城鄉建設佔大宗

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰22日於行政院會中，拍板通過主計總處提報的114年度中央政府總預算案，其中包含前瞻基礎建設計畫第5期預算案。針對前瞻預算部分，總計歲出編列703億元，全數以舉借債務支應，當中以水環境建設218億元、城鄉建設221億元佔大宗。卓榮泰要求各部會，加速執行前四期的前瞻預算，達成提升基礎建設、促進地方發展、區域平衡的政策目標。

針對中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編列情形，主計總處指出，歲出計編列703億元，包括軌道建設57億、水環境建設218億、綠能建設32億、數位建設124億、城鄉建設221億、因應少子化友善育兒空間建設5億、食品安全建設13億元及人才培育促進就業建設33億。以上歲出所需財源703 億元，全數以舉借債務支應。

主計總處公務預算處長許永議說，前瞻基礎建設計畫特別預算總額上限8400億元，截至第4期已編列7697億，第5期剩下額度可編列的就是703億。相比113年度1055億規模的前瞻預算，減少了352億，部分延續性計畫會回到總預算編列。

行政院長卓榮泰說，114年度編列前瞻基礎建設特別預算第五期，是延續性執行，所納編的個案計畫均須送立法院審議，請各部會務必於8月底前完成各項新興計畫的核定。

卓榮泰說，至於前已通過的前瞻基礎建設計畫，第一期至第四期特別預算，請各部會加速執行，達成提升基礎建設、促進地方發展、區域平衡的政策目標。