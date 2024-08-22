付款高峰期！明年國防預算6470億創新高　國防部：GDP3%是目標

▲國防部主計局中將局長謝其賢出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，其中，國防預算整體規模來到6470億，相比113年度相同基礎下增加464億，佔整體GDP達2.45%，創下歷年新高。對此，國防部主計局中將局長謝其賢說，「不會去跟其他國家做軍備競賽」，穩定成長是現階段目標，而GDP 3%也是希望達成的目標，端看後續是否有獲得關鍵的武器裝備，國防預算也會往上成長。

國防預算方面，國防部114年度歲出編列4760億，較113年度增加415億、約增9.6％；若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億，合共5664億，較113年度相同基礎增加377億，約增7.1％。如連同非營業特種基金806億，整體規模來到6470億，相比113年度相同基礎下增加464億，約增7.7％。

針對國防預算高於外界預期，國防部主計局中將局長謝其賢說，114年度國防預算總額來到6470億，非常感謝行政院對於國防預算的支持，讓各項國防施政工作都能順利推動。所增加的預算在3個面向，人員維持、作業維持、軍事投資。

在作業維持部分，增加177億主要在主戰裝備的零部件及後勤保修，以及彈藥籌購與戰鬥裝備籌補。軍事投資203億部分，一部分是挹注在新增案有將近70億規模，其他就是持續案的付款需求。

謝其賢指出，每年付款會依照合約與軍購案付款的期程，因此額度會隨著軍品的交付有高低峰，「高峰期不是只有1年，這幾年隨著之前的建案到了這幾年已經陸續來到付款高峰期，所以軍事投資預算是成長最多的」，隨著持續案陸續執行完畢，後續年度也還會有其他的新增案，會依照防衛作戰需求做整體規劃跟考量。至於潛艦計劃的預算，目前還在審議中，審議結果會在月底出爐。

而是否會讓國防預算達到GDP3%的規模？謝其賢說，近期各界對國防預算佔比有很多觀點跟討論，不管是佔GDP的3%還是5%，甚至有些認為國防預算成長太大了會排擠到其他施政，每個觀點國防部都尊重，但國防預算的編列是依照作戰需求、防衛作戰上需要的武器以及可以獲得的武器裝備，再綜合考量國家財政結果所編列。

「不會去跟其他國家做軍備競賽，會依照我們的需求，朝穩健成長的方式。」謝其賢強調，穩定成長是現階段目標，至於會不會達到GDP3%？這是一個希望達成的目標，就看後續是否有獲得關鍵的武器裝備，國防預算也會往上成長。