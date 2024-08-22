喝星巴克最後一口咬到「刺刺的」竟是蒼蠅+蛆　台中女嚇到發抖

記者游瓊華／台中報導

台中一名女網友在網路上貼文指出，日前購買星巴克「冰芝麻抹茶那堤」，喝到最後一口時，竟然吃到一隻肚內滿是蛆的蒼蠅，讓她身體不適就醫，結果診斷出急性腸胃炎。對此，星巴克回應，門市都有定期清消，製作過程也無問題。但問到主管機關是否已前往稽查，總公司竟回「不知道、不清楚」，顯未明確掌握門市情況。

▲台中女上網爆料，買了星巴克飲品，喝到最後一口咬到刺刺的，細看竟是「蒼蠅+蛆」。（圖／翻攝黑色豪門企業）



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女網友發文指出，20日下午前往中清路星巴克，買了一杯大杯「冰芝麻抹茶那堤」，到晚上約11點多，喝到最後一口時，突然覺得有異物，舌尖還感受到有細細的枝節，吐出仔細一看，竟是如女生小指頭般大小的蒼蠅，被咬破的蒼蠅肚皮還跑出數隻死蛆，讓她上吐下瀉緊急掛急診。

▲官方回應，門市皆有固定清潔消毒，夥伴製作都符合標準流程，第一時間已經與門市進行了解中。（圖／翻攝黑色豪門企業）



女網友在文章中提到，自己本來就對昆蟲極為懼怕，發現吃到蒼蠅後手腳更是無意識地發抖，怒轟星巴克如此對待客人的飲品，還說「有生之年不會再到星巴克消費」。

對此官方回應，門市皆有固定清潔消毒，夥伴製作都符合標準流程，第一時間已經與門市進行了解中，也提到門市並沒有接到消費者投訴，現還在嘗試與消費者聯繫。

台中市衛生局表示，食安處將派員前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。