　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喝星巴克最後一口咬到「刺刺的」竟是蒼蠅+蛆　台中女嚇到發抖

記者游瓊華／台中報導

台中一名女網友在網路上貼文指出，日前購買星巴克「冰芝麻抹茶那堤」，喝到最後一口時，竟然吃到一隻肚內滿是蛆的蒼蠅，讓她身體不適就醫，結果診斷出急性腸胃炎。對此，星巴克回應，門市都有定期清消，製作過程也無問題。但問到主管機關是否已前往稽查，總公司竟回「不知道、不清楚」，顯未明確掌握門市情況。

▲噁爆！喝星巴克最後一口咬到刺刺的竟是「蒼蠅+蛆」。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲台中女上網爆料，買了星巴克飲品，喝到最後一口咬到刺刺的，細看竟是「蒼蠅+蛆」。（圖／翻攝黑色豪門企業）

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友發文指出，20日下午前往中清路星巴克，買了一杯大杯「冰芝麻抹茶那堤」，到晚上約11點多，喝到最後一口時，突然覺得有異物，舌尖還感受到有細細的枝節，吐出仔細一看，竟是如女生小指頭般大小的蒼蠅，被咬破的蒼蠅肚皮還跑出數隻死蛆，讓她上吐下瀉緊急掛急診。

▲噁爆！喝星巴克最後一口咬到刺刺的竟是「蒼蠅+蛆」。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲官方回應，門市皆有固定清潔消毒，夥伴製作都符合標準流程，第一時間已經與門市進行了解中。（圖／翻攝黑色豪門企業）

女網友在文章中提到，自己本來就對昆蟲極為懼怕，發現吃到蒼蠅後手腳更是無意識地發抖，怒轟星巴克如此對待客人的飲品，還說「有生之年不會再到星巴克消費」。

對此官方回應，門市皆有固定清潔消毒，夥伴製作都符合標準流程，第一時間已經與門市進行了解中，也提到門市並沒有接到消費者投訴，現還在嘗試與消費者聯繫。

台中市衛生局表示，食安處將派員前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

ET快訊
許光漢新訓學號「14164」　受訓21天不能懇親
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞好心痛

林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光

整理房間挖出「22年前新光三越禮券」！網笑翻：恭喜成功貶值

432Hz超強療癒力爆紅！失眠人都在聽的身心靈音樂

比奧運還累！莊智淵曬「靈魂抽乾」4照喊：佩服3位以上

強震路基下陷！台11線磯崎段施工　8／26~10／15單線雙向交管

裝潢前必看！10大最後悔裝潢　過來人點頭：都是血與淚的感想

林郁婷代言衛生棉品牌　記者會大談經期：想請假慘被教練拒絕

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞好心痛

林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光

整理房間挖出「22年前新光三越禮券」！網笑翻：恭喜成功貶值

432Hz超強療癒力爆紅！失眠人都在聽的身心靈音樂

比奧運還累！莊智淵曬「靈魂抽乾」4照喊：佩服3位以上

強震路基下陷！台11線磯崎段施工　8／26~10／15單線雙向交管

裝潢前必看！10大最後悔裝潢　過來人點頭：都是血與淚的感想

林郁婷代言衛生棉品牌　記者會大談經期：想請假慘被教練拒絕

Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」

陸科學家發現「月壤」生水之法　1噸有望產生5公斤水

東京雷雨還要一直下！　珊珊預計下周「夾強大風雨」直撲日本

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采

珍珠鮮奶綠+統一米粉超獵奇！「手搖飲+泡麵」4款創意組合快看

無印良品推「10秒瞬間修護髮膜」　水漾潤澤系列添加A醇再升級

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞好心痛

不只長臉上！醫曝「背痘」6大成因：情緒壓力也有關

房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效

馬來熊麻麻教育小孩熊！　媽咪：再吵就賞你一巴掌

生活熱門新聞

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

家人見一紙條急衝嘉基醫院　緊急捐出肝腎救2命

墾丁輸掉台人　網秒指2大關鍵：不想再去

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

LINE暱稱「男友默默改成2字」她超震驚　網炸鍋了

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台電曝1秘訣　減少冷氣耗電量

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

LINE都釘選誰？一排默契秒回「1群組」笑了

更多熱門

相關新聞

光電弊案！檢調解密「招財進寶」保險箱

光電弊案！檢調解密「招財進寶」保險箱

彰化、雲林爆發光電工程弊案，檢方20日搜索彰化縣竹塘鄉公所、鄉民代表會等48處，將竹塘鄉長蔡碩任、雲林二崙鄉長鍾東榮等45人帶回偵訊，複訊後諭知蔡碩任以120萬元交保，聲押鍾東榮、二崙鄉代會主席楊世彬及白手套江姓男子等7人，李女200萬元、劉男30萬交保。遭聲押7人中鍾東榮等5人被裁定收押。

台中男心情差喝酒壯膽　持鐵撬砸破5車玻璃

台中男心情差喝酒壯膽　持鐵撬砸破5車玻璃

民宅陽台垮下來砸爛2自小客　現場畫面曝

民宅陽台垮下來砸爛2自小客　現場畫面曝

星巴克8／22起「第二杯半價」

星巴克8／22起「第二杯半價」

傳曾要黃自行辭立委　柯避回問題

傳曾要黃自行辭立委　柯避回問題

關鍵字：

星巴克蒼蠅冰芝麻抹茶那堤影音

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面