114年度總預算歲入、歲出皆破3兆　累計未償債務餘額6.89兆

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰22日於行政院會中拍板通過主計總處提報的114年度中央政府總預算案。此次歲入共編列3兆1534億，較113年度增加4282億元，約增15.7％；歲出共編列3兆1325億，較113年度增加2806億，約增9.8％。總預算歲入歲出相抵賸餘209億，是自109年後首次編列總預算賸餘。

主計總處表示，114 年度中央政府總預算案的籌編在恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定，並兼顧國家發展及財政紀律之原則下辦理。主要用於均衡台灣基礎建設、跨域創新淨零轉型、完備社會安全體系、投資未來世代、打造健康臺灣及強化國防安全等施政重點項目。

主計總處表示，114年度中央政府總預算案歲入共編列3兆1534億，較113年度增加4282億，約增15.7％；歲出共編列3兆1325億，較113年度增加2806億，約增9.8％。總預算歲入歲出相抵賸餘209億，支應債務還本1415億（占稅課收入 5.1％）後，尚須融資調度財源為1206億，以舉借債務706億及移用以前年度歲計賸餘 500億支應。

總預算債務舉借706億（占總預算歲出2.3％），連同特別預算1607億，合共2313億元，占整體歲出總額6.9％（法定上限15％）。預估114年底累計債務未償餘額6兆8098億，占前3年度名目GDP平均數28.6％，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有12個百分點。

行政院長卓榮泰說，近年來我國經濟穩健成長稅收持續增加財政體質改善，政府更有能力發展經濟照顧人民，感謝所有行政院同仁、相關部會首長，編列出具有宏觀與執行率相當高的預算，未來會在預算規模下進行明年度整體國政的施政。此外，政府推動施政的同時，仍致力於維持國家財政健全及韌性。