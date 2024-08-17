密集恐懼症發作！豪雨天車停樹下「滿車琉璃蟻」　車主淚崩求救

記者游瓊華／台中報導

密集恐懼症發作！連日強降雨，不少車主喜歡把愛車停在樹下避雨又遮陽。但台中一家汽車美容店業者在臉書上發貼文，指店內在下雨天仍擠滿4台車需要處理，通通都是車內被螞蟻大軍入侵，車主無計可施，只能向他們求救，並貼出照片及影片，滿滿的琉璃蟻讓人看了頭皮發麻。

▲不少人在雨天將車停樹下，結果車內爬滿琉璃蟻，車主無計可施，向汽車美容店求助。（圖／台中匠心汽車美容陳小白提供）

▲一台進口車被螞蟻大軍入侵，連車頂都是。（圖／台中匠心汽車美容陳小白提供）



陳姓洗車業者表示，下雨天螞蟻會往高處爬躲雨，常透過輪胎的輪弧爬進車內，包括車燈、保險桿等，甚至還可能築巢，且因為這類螞蟻會咬人，不少車主因此崩潰。

業者提到，通常處理時會先放誘蟻藥，等到螞蟻大軍出現，再依循螞蟻行經路線回去找蟻窩，這時會需要拆卸車子內裝才能真正一舉殲滅蟻軍。

網路上不少偏方，教導網友在車內放水煙滅蟻，陳姓業者提醒各位車主，這是完全錯誤的方法，「因為水煙是水加上石灰，在車內放水煙不但無法滅蟻，反而毀了內裝，有許多車主就是誤信網路謠言使用水煙，結果椅墊、天花板以及地毯通通變成一片白，最後還得花一筆錢汽車美容，得不償失。」