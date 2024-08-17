兼職2個月「出租女友」賺外快！她列3點後遺症勸退：怪人很多

▲原PO強調怪人很多。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，沒時間談戀愛，總會有寂寞孤單的時候，有些人會選擇找出租男、女友，尋求短暫的快樂，一名曾經短暫從事出租女友的網友，分享做2個月的心得，行情價為1小時800-1500元，並點出做這份工作會有的3個後遺症，價值觀崩壞、失去理智，最後身心必定受影響，勸退想從事這行的人。

該名女網友在Dcard發文，「出租女友真實經驗，警惕&建議文」，自己是在網站上刊登，通常網站上會有很多怪人，請謹慎挑選，她分享經歷，很多不禮貌、態度不佳的人，甚至強迫進行性交易，有些則是精神異常，或者帶有威脅，還有很多並非單身的客戶，甚至是有婦之夫；此外，還有偽裝成警察的人在巡邏抓性交易，以及自稱可以提供包養、酒店經紀的人，其實都是假的。

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她分享其他女生遇到的可怕事件，約會過程被性侵、被白嫖沒拿到錢、客戶情緒失控等等，她建議約會前先通過2次電話，確認對方是否為正常人，並且不要透漏過多個人生活資訊，工作時請塑造一個新身分。

▲原PO與4人約會過。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



她透露，在這行從事2個月，只跟4個人約會過，都是有禮貌的人，其中一位還成為現任男友。她也提到，可能會產生3種後遺症，包括會失去理智，底線不斷降低；金錢觀會改變，可能會將錢用在不必要的地方；自信心、身心、戀愛觀必定會受到影響，勸退想賺錢而進這行的人。

貼文一出，掀起網友討論，「包養妹就包養妹，講出租女友不會比較高尚」、「可以不要物化女性嗎」、「一個包養妹物化女性的故事，卻能把自己說得這麼高級」。不過也有網友緩頰，「一定會有人想過要做這種出租女友，看完原po的描述更知道整個環境，決定自己要不要去做，或是如果真的做了要注意什麼事情才不會讓自己陷入危險」。