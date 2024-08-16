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8／22「處暑」6大禁忌一次看！喝「太陽水」財運滾滾來

▲▼天氣 秋老虎 炎熱 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲這週日(8/22)迎來「處暑」，小心6大禁忌不要犯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

這週日(8/22)即將迎來「處暑」，也就是俗稱的「出暑」時節，這個節氣象徵夏天的酷熱將慢慢退去，但要注意的是，有些地區依舊會高溫炎熱，所以又稱「秋老虎」，清水孟國際塔羅小孟老師在粉專上點出「處暑6大禁忌」，趕快筆記下來！

1. 室內冷氣不宜開太強

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室內冷氣不要開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大，導致頭暈發生。

2. 忌安床

「處暑」天氣日熱夜涼、氣溫不定，隨意搬動床，容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3. 禁去空曠地

處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。

4. 禁海邊戲水

處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

5. 沖屬虎與老鼠

諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威。因此屬鼠和屬虎的朋友外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。

6. 洗澡禁關窗

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，甚至引發暈眩。

另外，若是想開財運的人，可以在處暑時喝「太陽水」，小孟老師建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量發財發到爆，而且不需要挑時間，處暑這一天什麼時候喝都可以，透過簡單的小儀式，讓你財源滾滾來。

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