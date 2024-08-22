中國大媽「表演雜耍被勒頸」　吐血也撐下去！觀眾看到快哭了

▲中國老夫妻為生活賣命。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國近幾年經濟發展快速，讓許多人變富，但貧富差距擴大的問題也隨之而來，還是有許多民眾必須努力掙錢過日子，甚至收入微薄。近日就有中國網友指出，就在山西的一場街頭表演中，一對老夫妻表演特技雜耍，只見大媽真的「賣命」，讓現場觀眾和網友們都感到心疼。

據悉事發在本月18日的山西一處廣場，一對老夫妻做街頭表演，進行雜耍特技。只見大叔拿著粗鐵絲，讓大媽不斷纏繞在脖子上，隨後大媽越繞越緊，最後變成勒頸的狀態，大媽的臉部也變得全紅，整個人快要喘不過氣來，之後大媽跌坐在地上。

這段影片發布後，引來不少網友討論，就有網友發現，現場觀賞的民眾，幾乎都笑不出來，甚至有人看到快哭了。另外也有網友表示，自己當時就在現場觀看，並稱大媽表演完後還一度吐血，讓人非常心疼。還有網友直呼：「真的為了生活賣命」、「唉，苦命的人」、「國外的街頭是賣藝，國內的街頭是賣慘。」

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