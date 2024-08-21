黃牛哭出來！「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方開無限量預購

▲悠遊卡公司21日推出吉伊卡哇悠遊卡，瞬間被炒到1500元。（圖／翻攝悠遊卡 EasyCard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣。悠遊卡公司21日推出吉伊卡哇悠遊卡，全台線上、實體馬上被掃光，更有黃牛掃貨後喊破千元，讓不少粉絲崩潰。沒想到，悠遊卡公司隨即推出無限量的預購活動，徹底杜絕黃牛的僥倖行為。

吉伊卡哇聯名的悠遊卡21日在全台開賣，許多網友事後紛紛在Threads上抱怨，凌晨就到蝦皮商場準備搶購，沒想到900張悠遊卡瞬間被搶光，連誠品線上也搶不到，甚至有網友凌晨騎車外出到實體店面都買不到。

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根據悠遊卡官網資訊，這次推出的「吉伊卡哇悠遊卡」有三種款式，分別為粉色的「吉伊卡哇」、藍色的「小八貓」及黃色的「兔兔」，每張售價為150元。

然而，臉書社團及蝦皮上，已有不少黃牛開出高昂的炒賣價格，分別為300元至1500元不等，最高炒價等於原價10倍，真是好賺。

▲蝦皮上已出現許多黃牛售賣聯名悠遊卡。（圖／翻攝蝦皮）



沒想到，悠遊卡公司21日晚間突然發文表示，這次的「吉伊卡哇悠遊卡」將推出悠遊卡全套3入的預購，售價450元，且無限量供應，直到10月18日陸續出貨，瞬間讓黃牛吞下一堆庫存。

網友看完紛紛留言，「消息出得好快推推，大家不要跟牛牛買」、「謝謝悠遊卡公司嗚嗚嗚」、「之前橫版的也求再販」、「太好了，外面看到最扯的賣到1350」、「太好了！限時不限量 ！黃牛掰掰」。