　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人


記者張君豪／台北報導

去年起在中國大陸盛行的毒煙彈，俗稱喪屍菸彈的「依托米酯」逐漸入侵台灣，儼然成為電子煙彈的主流商品；刑事局智慧財產偵查大隊分析TikTok社群平台上推銷這類商品甚多，犯罪集團甚至成立「爺叔煙彈王」為品牌，透過社群平台宣傳行銷，警方成立專案小組從今年7月陸續查獲1.3公斤依托米酯原料，經計算可填充1.5萬顆煙彈，以每顆2千元售價計算，總計這批喪屍煙彈原料市價超過新台幣3千萬元。

▲依托米酯納管為三級毒品後，刑事局查獲全台首宗進口該毒品案件逮捕6人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲依托米酯納管為三級毒品後，刑事局查獲全台首宗進口該毒品案件逮捕6人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局智財偵查大隊接獲情資，涉及橫跨多國的犯罪集團以「爺叔煙彈王」為品牌，以自創商標行銷，企圖建立毒品市場品牌。刑事局智財偵查大隊會同財政部關務署台北關、航警局刑大、台中市警第六分局、新北少年警察隊、新店分局共組專案小組，報請台北地檢署宿股檢察官林婉儀指揮偵辦。

▲依托米酯納管為三級毒品後，刑事局查獲全台首宗進口該毒品案件逮捕6人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，俗稱「喪屍煙彈」的依托米酯成分有強烈鎮靜作用，會導致嚴重的神經抑制昏迷，甚至有生命危險，曾有菸友吸食後造成嚴重的致命車禍，政府今年8月5日正式公告將依托米酯列為三級毒品，正式將該成分納管。

專案小組發現該集團利用兩岸集運物流，從柬埔寨將毒品中轉到大陸後，以國際快捷郵包將依托米酯煙彈寄往台灣，警方會同關務署攔查毒品，並鎖定「爺叔煙彈王」主嫌劉男（34歲），劉以每月7萬元租金承租台中市南屯區豪宅開設煙彈分裝場，警方7月3日執行搜索，查獲煙彈分裝場1座，現場查扣依托米酯粉末、菸油、丙二醇、甘油、香精、調劑器具、商標打印機、包裝袋及大批電子煙主機。

▲依托米酯納管為三級毒品後，刑事局查獲全台首宗進口該毒品案件逮捕6人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組查出境外供貨管道，透過關務署系統展開全面清查，7月19日再度攔截一批大陸空運至台灣的包裹，內藏依托米酯粉末，淨重超過1公斤，警8月6日至新北、宜蘭地區展開緝捕行動，逮捕收貨人、轉手者、貨主等3人，警詢後依違反《藥事法》82條「輸入禁藥罪」、《毒品危害防制條例》4條3項「運輸三級毒品」等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局智財大隊指出，上述查獲依托米酯原料，約可製成1萬5千顆喪屍煙彈，市值超過新台幣3千萬元。刑事警局將持續強力掃蕩不法毒品犯罪集團，警方呼籲民眾保持警惕，遠離新興毒品，參與製造、運輸及販賣毒品都是刑事重罪，切勿以身試法。

►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

美媒：獨立參選人小羅勃甘迺迪　擬本周退選「聯手川普」

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

桃園情侶雙載壓坑打滑　後座女大生遭貨車輾斃

辱連千毅獄中幫「排毒」　高院判勾惡賠10萬

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

彰檢查緝綠能掃黑 赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！

更多熱門

相關新聞

7.9萬青少年染電子煙　南投辦「生存遊戲」防菸害

7.9萬青少年染電子煙　南投辦「生存遊戲」防菸害

據衛福部國民健康署最新調查，全國國中學生、高中職學生的電子煙使用率分別為3.9%與8.8%，推估有超過7.9萬青少年正使用電子煙，危及公眾健康；南投縣衛生局日前特別規劃在暑假期間，首次將青少年最喜歡的「鐳戰生存遊戲（鐳射戰鬥）及夜光尋寶遊戲」融入、舉辦青少年菸害防制主題活動，吸引許多南投兒少及家長組團參加體驗。

電子菸彈混毒品　新北：可檢查書包並沒入

電子菸彈混毒品　新北：可檢查書包並沒入

「跌跌撞撞+吸電子煙」遭PO網　2男到案說明

「跌跌撞撞+吸電子煙」遭PO網　2男到案說明

南投衛生局籲出國勿攜回加熱菸、電子煙

南投衛生局籲出國勿攜回加熱菸、電子煙

誤會一場！網友拍到黑衣男車廂內抽電子煙　北捷：是樂器「卡祖笛」

誤會一場！網友拍到黑衣男車廂內抽電子煙　北捷：是樂器「卡祖笛」

關鍵字：

毒菸彈依托米酯僵屍菸油電子菸毒品市場

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面