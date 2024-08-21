喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人



記者張君豪／台北報導

去年起在中國大陸盛行的毒煙彈，俗稱喪屍菸彈的「依托米酯」逐漸入侵台灣，儼然成為電子煙彈的主流商品；刑事局智慧財產偵查大隊分析TikTok社群平台上推銷這類商品甚多，犯罪集團甚至成立「爺叔煙彈王」為品牌，透過社群平台宣傳行銷，警方成立專案小組從今年7月陸續查獲1.3公斤依托米酯原料，經計算可填充1.5萬顆煙彈，以每顆2千元售價計算，總計這批喪屍煙彈原料市價超過新台幣3千萬元。

▲依托米酯納管為三級毒品後，刑事局查獲全台首宗進口該毒品案件逮捕6人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局智財偵查大隊接獲情資，涉及橫跨多國的犯罪集團以「爺叔煙彈王」為品牌，以自創商標行銷，企圖建立毒品市場品牌。刑事局智財偵查大隊會同財政部關務署台北關、航警局刑大、台中市警第六分局、新北少年警察隊、新店分局共組專案小組，報請台北地檢署宿股檢察官林婉儀指揮偵辦。





警方指出，俗稱「喪屍煙彈」的依托米酯成分有強烈鎮靜作用，會導致嚴重的神經抑制昏迷，甚至有生命危險，曾有菸友吸食後造成嚴重的致命車禍，政府今年8月5日正式公告將依托米酯列為三級毒品，正式將該成分納管。

專案小組發現該集團利用兩岸集運物流，從柬埔寨將毒品中轉到大陸後，以國際快捷郵包將依托米酯煙彈寄往台灣，警方會同關務署攔查毒品，並鎖定「爺叔煙彈王」主嫌劉男（34歲），劉以每月7萬元租金承租台中市南屯區豪宅開設煙彈分裝場，警方7月3日執行搜索，查獲煙彈分裝場1座，現場查扣依托米酯粉末、菸油、丙二醇、甘油、香精、調劑器具、商標打印機、包裝袋及大批電子煙主機。





專案小組查出境外供貨管道，透過關務署系統展開全面清查，7月19日再度攔截一批大陸空運至台灣的包裹，內藏依托米酯粉末，淨重超過1公斤，警8月6日至新北、宜蘭地區展開緝捕行動，逮捕收貨人、轉手者、貨主等3人，警詢後依違反《藥事法》82條「輸入禁藥罪」、《毒品危害防制條例》4條3項「運輸三級毒品」等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局智財大隊指出，上述查獲依托米酯原料，約可製成1萬5千顆喪屍煙彈，市值超過新台幣3千萬元。刑事警局將持續強力掃蕩不法毒品犯罪集團，警方呼籲民眾保持警惕，遠離新興毒品，參與製造、運輸及販賣毒品都是刑事重罪，切勿以身試法。



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