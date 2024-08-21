高壓回來了一圖看降雨趨勢　「珊珊」最快成颱時間曝

▲明、後天留意午後雷陣雨，周末降雨範圍擴大。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（22日）、後天高壓影響，水氣少，仍要留意午後雷陣雨，下周一至下周三因水氣增加，各地午後都有降雨機會，且局部地區有大雨發生機率；熱帶性低氣壓TD11預估最快明晚發展為颱風，將往日本方向移動，對台灣無影響。

氣象署預報員黃恩鴻說，明、後天受到太平洋高壓影響，水氣偏少，各地多雲到晴，午後雷陣雨比起今天降雨範圍比較小，且雨勢較短暫，北部、東半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六、日水氣稍微增加，午後雷陣雨區域擴大，包括西半部及各地山區都要留意。下周一至下周三因高壓減弱，水氣增多，環境轉為不穩定，清晨到上午中南部有零星陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生。

溫度方面，黃恩鴻指出，明、後天水氣及雲量減少，高溫普遍33至35度，周六、周日水氣增多，高溫略降一度，各地約32至34度，下周一至下周三因水氣多，高溫約31至33度。

▲熱帶性低氣壓TD11預估最快明晚發展為颱風。圖為路徑預測。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓TD11強度沒有太大的變化，預估明晚比較有機會發展為颱風，未來往日本方向前進，對台灣沒影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港提供，指女孩名）。