8月下「冰雹」！陝西遇極端天氣　居民傻眼：厚厚一層像積雪

記者廖翊慈／綜合報導

陝西氣象台20日15時發布冰雹橙色預警、雷暴雨黃色預警，受強對流天氣影響，多地突降冰雹，地面迅速被一層白色覆蓋，同時受雷雨大風影響，伴隨7至8級陣風、短時暴雨及冰雹，小時最大雨量預計在10至30毫米之間，局部地區甚至超過30毫米。

據《環球時報》報導，陝西交通運輸廳、公安廳交警總隊與省氣象局於20日下午聯合發佈了交通氣象災害風險預警提示，指出受極端天氣影響，多地區出現雷暴天氣，並可能伴隨強烈雷暴大風、冰雹及短時強降水，對交通安全構成威脅。

▲▼陝西多地降下冰雹。（圖／翻攝自微博）

不少居民商家拍下冰雹狂降的畫面，並直呼「冰雹有如雞蛋般大」、「路面冰雹厚厚一層像積雪異一樣」、「好像世界末日了」、「昨晚親眼看過了，極端天氣今年特別嚴重頻繁」、「生意都沒法做了」。

陝西氣象台指出，未來三天，部分地區預計會有分散性陣雨或雷陣雨，局部地區伴有短時強對流天氣，下一輪較明顯的降雨降溫天氣預計在25日至27日到來，在此期間，天氣將以晴到多雲為主，午後至傍晚時段容易發生分散性陣雨或雷陣雨，局部地區可能有短時暴雨、雷暴大風等，特別是22日至24日，氣溫將攀升至35℃以上。而25日至27日，一次小到中雨級別的降水過程，將為該地區帶來一定程度的降溫。