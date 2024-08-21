健康台灣委員會9顧問、20委員名單一次看　首場會談「健保改革」

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

「總統府健康台灣推動委員會」首場會議，將於22日下午4點登場。本次會議聚焦兩份報告案，由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署石崇良部長報告「健保永續-改革及優化」；而總統府也公告該委員會9名顧問、20名委員名單。

總統賴清德從選前就多次強調，健保制度是台灣的驕傲，明年將迎來健保30年，為求下一階段永續發展，勢必需要邀集醫界共同商討，推動改革工作。本次健康台灣推動委員會首場，直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。

由於下週即將迎來新政府團隊就職滿100天，賴清德拋出的「健康台灣」願景，具體包括推動食品安全建設計畫、兒童醫療照護計畫優化、護理人力政策整備、推出百億癌症新藥基金、擴大心理健康支持方案、強化原住民族健康、智慧醫療結合健康照顧等。

明年度中央政府總預算案方面，預計將投入607億元，擴大醫療投資，打造「健康台灣」，包括癌症新藥基金將挹注50億元，推動「第五期國家癌症防治計畫」；也將持續推動888計畫，同時啟動「在宅急症照護試辦計畫」，確保長照與醫療銜接整合。

心理健康部分，心理健康支持方案擴大為15到45歲青壯世代都可以使用，新政府節奏明快，逐步兌現政見，從生理健康到心理健康政府都要照顧與支持。此外，針對醫療工作環境、護理人力提升上，政府也已經展開各項計畫與方案，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，凸顯賴清德相當重視基層醫護工作環境議題，預期也將成為會中討論重點之一。

▼總統府健康台灣委員會20人委員名單。（圖／總統府提供）



在「總統府健康台灣推動委員會」成員方面，共設有20位委員、9位顧問。首先，在委員部分，包括：國發會主委劉鏡清、教育部長鄭英耀、台中榮民總醫院院長陳適安、台大醫學院附設醫院副院長高淑芬、台大醫學院附設醫院老年醫學部主任詹鼎正、成功大學醫學院附設醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬、醫師公會全國聯合會理事長周慶明、醫策會副董事長蔡森田。

另外，還有台灣家庭醫學會理事長黃振國、中華民國心臟學會理事長李貽恒、台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈、台灣兒科醫學會理事長倪衍玄、營養師公會全國聯合會理事長郭素娥、台北市醫師公會理事長洪德仁、台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁、成功大學醫學院院長沈延盛、台灣原住民醫學會理事長林德文、中國醫藥大學神經及認知科研所教授蘇冠賓、中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員謝清河、中央研究院生物醫學科學研究所退休研究員何美鄉。

至於9名顧問，則有台大醫學院附設醫院院長吳明賢、台北榮民總醫院院長陳威明、長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、彰化基督教醫療財團法人總院長陳穆寬、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、台南安南醫院院長林聖哲、高雄醫學大學校長余明隆、亞東紀念醫院院長邱冠明與前衛生署副署長張鴻仁。

▼總統府健康台灣委員會9人顧問名單。（圖／總統府提供）

