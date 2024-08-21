賴清德要求黨公職別談論2026選戰　「應全心推動福國利民法案」

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選結束不久，藍綠白三黨為2026縣市首長大選備戰，部分有力人選浮上檯面，有多位綠營立委已宣布投入選戰，據轉述，民進黨主席賴清德（21日）在中常會上要求黨員，不要在這時間點談論縣市首長選舉，現在才2024、2026為之尚早，民進黨政府跟黨公職應該全心全力推動福國利民法案、以國家發展為重。賴也提到，從前總統蔡英文執政八年到現在都走在對的方向，政府會繼續延續這樣的方向。

民主進步黨今（21）日召開第二十一屆第三次中常會，據轉述，賴清德嚴肅叮嚀所有黨員，不要在這時間點談論縣市首長選舉，現在才2024、2026為之尚早。

賴清德會中提到，現在最重要任務，是推動福國利民政策，這是民進黨政府跟黨公職應該全心全力關注目標，大家應該以國家發展為重，不要談論縣市首長選舉，也要謹言慎行、團結，把國家發展視為最重要任務。

對於政府施政方向，賴則表示，從蔡英文執政八年到現在都走在對的方向，明年歲入預計超過三兆，年收入62萬以下免繳稅，前20%、後20%所得差距也正在縮小，可以看出蔡英文政府開始對社會擴大投資的路線正確，民進黨政府會繼續走這樣的路線，會繼續團結、走對的路線。

