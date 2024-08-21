點外送見1幕傻了！她秒掏500元小費嘆：罪惡感好重

▲女網友一開門，發現外送員是一位年邁阿伯瞬間呆掉。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，近日她訂了Ubereats，當外送員通知送達時，她開門取餐發現對方竟然是一位目測至少80歲的瘦弱阿伯，讓她瞬間呆掉，因為她買超多東西，且還沒有電梯，當時阿伯還氣喘吁吁，讓她直呼「罪惡感好重」，最後給了對方小費500元表達謝意。

該名網友在Threads發文指出，昨日她訂了Ubereats，雖然看過外送員照片是個阿伯，但是因為之前好幾次就算照片是老人，來的也都是年輕人，當下她也就不以為意，結果等到東西送來了，打開門的竟是一個目測至少80歲的瘦弱阿伯，她看到對方時瞬間呆掉，因為自己買超多東西的，甚至沒有電梯。

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當時阿伯看起來很喘，他不發一語的拍完照就離開了，罪惡感很重的她趕快給了對方小費500元，還慶幸因為知道自己購買品項很多，所以也有買塑膠袋，最後好奇詢問大家「Uber eats的系統是完全隨機派發單的嗎」？

貼文一出，便引起熱議，有網友解答「單是系統丟出來，媒合到附近的外送員想接就接，就算接了未取餐前想取消都沒問題」，也有網友建議「系統都是隨機發單的，假設生鮮雜貨東西真的點很多，建議分成兩張訂單下單，然後買個袋子，注意外送動態在外送員快到就即時開門，假設能夠下樓拿那是最好不過，因為外送員每天要爬不知道幾次樓梯」。

也有許多網友留言「給他小費就是了，會出來跑一定有原因」、「超怕遇到這種，心裡會很不好受，外送真的很辛苦。」

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