全紅嬋收到3.3萬元LV「烏龜掛飾」了！　網直呼：只有她才能帶紅

記者廖翊慈／綜合報導

精品品牌Louis Vuitton先前推出一款要價7400元的烏龜掛飾（人民幣，下同，約台幣3.3萬元），被網友們吐槽「又醜又貴，蹭奧運冠軍的熱潮。」全紅嬋近日參加男星王俊凱主演電影《刺蝟》試映會時，包包上掛了該款烏龜掛飾，讓不少人直呼，「LV這行銷速度真快。」

▲全紅嬋將LV烏龜掛飾掛在miu miu的Arcadie皮革迷你手袋上。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導， LV所推出的這款烏龜掛飾，採用了皮革製作，龜殼上則用經典的LV老花圖案，可以用來放耳機、零錢、鑰匙等小物品，同時也推出不同顏色，供消費者選擇。品牌公關方面也贈與該款掛飾給數名運動員，作為行銷手法之一。

先前LV推出的消息一出，不少網友直呼，「這設計太醜了吧，跟全紅嬋的夜光小烏龜比，這不會發光，還很貴」、「好醜！邊角料清倉嗎，誰買真的笑誰了」、「又醜又貴，這不是明擺著搶錢嗎？還蹭上全紅嬋的熱度了」、「又來蹭我們奧運冠軍的熱度，蹭也不會好好蹭，做好醜啊，還能賣這麼貴一個」、「7400把智商按在地上摩擦，還沒全妹的夜光小烏龜好看」。

▲LV先前推出烏龜掛飾，引起熱議。（圖／翻攝自微博，上同）

還有不少人在相關貼文下方，標記全紅嬋的帳號。LV官方也迅速送了全紅嬋一個深藍色的烏龜掛飾，讓粉絲直呼，「不知道是不是因為全紅嬸掛了這隻小烏龜，現在再看這個包飾竟然覺得順眼了，掛包上還挺好看的」、「果然，全紅嬋能讓所有的小烏龜都變得流行」、「LV這代言費太便宜了」、「 LV專門為誰而搞，我們都清楚」。

▲王楚欽也收到LV的烏龜掛飾。（圖／翻攝自微博）

有人指出，不只全紅嬋收到LV贈送的烏龜掛飾，本屆奧運拿下桌球混雙、男團冠軍的「球王」王楚欽也早就收到烏龜掛飾，並在奧運結束返國時，掛在行李袋上。

全紅嬋先前在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台半決賽前，被網友發現在直播間買「烏龜盲盒」，引起熱議。她日前返家後，在社群平台上曬出自己的「夜光烏龜」戰利品，讓粉絲笑翻直呼，「奧運冠軍王者『龜』來。」也讓全世界都知道，全紅嬋對烏龜的喜愛。

▲▼全紅嬋非常喜歡烏龜。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋也曾在去年亞運會賽後採訪上透露，自己喜歡烏龜的原因是「覺得烏龜又醜又可愛的」。師姐王涵也補充，「全紅嬋特別喜歡綠色。」所以粉絲時常會到比賽場邊，送她烏龜相關的娃娃吊飾等等。