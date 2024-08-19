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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋稱奪兩屆奧運金牌「沒有很開心」　她坦言：陳芋汐很辛苦

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐在巴黎奧運期間成中國隊的雙保險，分別拿下「女子單人跳水10公尺台」金牌、銀牌。全紅嬋近日在節目上表示，知道陳芋汐很辛苦，自己連拿兩屆奧運冠軍，並沒有特別開心。

據《央視新聞》報導，全紅嬋表示，「其實這次我真的是沒有把訓練中，前段時間的好動作都跳出來。」主持人接著說道，「但是你是冠軍。」全紅嬋回應，「冠軍而已，不知道為什麼，拿了之後，也不是特別開心。」

▲▼全紅嬋稱奪兩屆奧運金牌「不是很開心」。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋接受央視採訪。（圖／翻攝自微博）

陳芋汐對於自己在單人賽中拿下銀牌表示，「單從獎牌或成績來看，確實銀牌就是不如金牌，但是這場比賽包含的意義，包括整個比賽過程來說，我戰勝了我自己。」

陳芋汐被問到，東京奧運也未奪得單人賽金牌，會不會有遺憾時，她表示，「其實還好，因為以我2021年的狀態，其實我心裡很清楚，我可能甚至站不上單人的賽場，既然我站上去了，我當然是想去拼第一，你說有沒有遺憾，那一定是有，但是我不會後悔吧。」

▲。（圖／路透社）

▲「嬋汐」二人拿下，巴黎奧運女子單人跳水10公尺台的金牌、銀牌。（圖／路透社）

「嬋汐組合」則是在東京奧運後，兩人才被教練陳若琳指定成搭檔，經過長時間訓練完成複製貼上的「水花消失術」。陳芋汐談到進行雙人訓練時表示，「她（全紅嬋）是往下遷就我，更多的是我需要去往上面夠，我期望自己能，比如說我蹬得跟她一樣高，翻得跟她一樣快，動作跟她一樣漂亮，就是野心，不服輸的勁兒一直心裡憋著，有說一說一，就是真的很感謝她，因為我可能不跟她配雙人也好，沒有她也好，我不可能再把自己拉回這個高水準。」

主持人問道，「你們在合作的時候是親密夥伴、戰友，但是一旦變成了單人，就成了競爭夥伴、競爭對象了是吧？」

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐一起拿下，巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

全紅嬋表示，「在國內的時候是有，但是在國外我們兩個都雖然是單人，都在配合，因為我們兩個都在互相幫忙，我們哪一個人得了金牌，就等於自己也得了，因為都是中國的，誰得不重要，因為國外的運動員也很想拿，你要確保這一塊是自己國家的，你才會更開心。」

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。「嬋汐組合」在雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，打敗所有隊伍，甚至與第二名的北韓隊差了43.2分。

▲全紅嬋奪金後，擁抱陳芋汐。（圖／路透）

▲全紅嬋奪金後，擁抱陳芋汐。（圖／路透社）

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